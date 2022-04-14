中国法工委：乡镇街道居委会发现妇女疑被拐卖应报告

中国妇女权益保障法修订草案拟明确基层政府与群众自治组织、妇女联合会等方面的职责。中国全国人大常委会法制工作委员会的发言人臧铁伟介绍说，乡镇街道居委会工作人员发现妇女疑被拐卖应及时报告。

据澎湃新闻报道，有记者提问，4月18日至20日举行的全国人大常委会会议将审议妇女权益保障法修订草案，对于个别地方暴露出存在严重侵害妇女合法权益的事件，妇女权益保障法将作出哪些针对性规定？

臧铁伟说，拟从及时发现、有效防范侵害妇女权益违法犯罪行为的角度，在妇女权益保障法中增加有关规定：一是，户口登记机关、婚姻登记机关、乡镇人民政府、街道办事处、居民委员会、村民委员会及其工作人员发现妇女疑似被拐卖、绑架的，应当及时向公安机关报告，公安机关应当依法及时调查处理。

二是，妇女联合会应当采取措施，加强对拐卖、绑架等侵害妇女权益行为的排查，有关部门应当予以配合。发现妇女疑似被拐卖、绑架的，应当及时向公安机关报告，并协助和配合有关部门做好解救工作。

三是，住宿经营者应当及时准确登记住宿人员信息，健全住宿服务规章制度，加强安全保障措施，发现可能侵害妇女权益的违法犯罪行为，应当及时向公安机关报告。

常委会第三十二次会议2021年12月对妇女权益保障法修订草案进行了初次审议。臧铁伟介绍，二次审议稿在初次审议稿的基础上，进一步完善有关规定，加强妇女权益保障。

他特别提到，草案拟增加有关强制报告与排查制度的规定，明确基层政府与群众自治组织、妇女联合会等方面的职责，及时发现和处理侵害妇女权益的违法犯罪行为。

