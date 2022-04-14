台积电利润超预期 设备需求提升芯片销售

全球最大的芯片代工厂台积电公布的一季度利润超出预期，因为从智能手机到汽车等各种芯片需求旺盛，而持续的短缺导致价格上涨。

据彭博社报道， 台积电周四公布，在截至3月份的三个月中，公司净利润增至2027亿元台币（94.64亿新元），分析师的平均预估为1861亿元台币。根据先前公布的数据，台积电营收增长36％，达到创纪录的4911亿元台币。

尽管欧洲和美国主要市场的消费者退出疫情时代的居家办公安排，但苹果和三星电子等公司的手机、智能电视和其他产品需求依然旺盛。与此同时，芯片短缺尚未缓解。根据Susquehanna Financial Group的研究，由于中国的防疫封锁和日本地震进一步阻碍了供应，3月份半导体交付的等待时间再次延长。

在其他许多工厂为了应对当地的防疫政策而停工之际，台积电维持了在中国大陆的生产。这家芯片组装企业3月底曾表示，将重新安排生产优先事项，以应对中国防疫限制措施导致的需求变化。台积电董事长刘德音当时表示，公司不打算下调2022年的营收和资本支出预测。

台积电在硅晶圆和工业气体等关键材料上的库存策略将是第一季度业绩发布会的重点，因为地缘政治紧张局势加剧以及全球晶圆产能增长缓慢使得供应形势仍然不明朗。

受到全球科技股普遍下跌和中国整顿行动的拖累，台积电股价今年以来已下跌约7％。中国的整顿行动打击了消费需求，并影响了供应链。该股在公司报告发布前基本持平。