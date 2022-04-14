腾讯停止提供外服游戏网络加速服务

中国最大游戏公司腾讯控股宣布，将停止为中国玩家提供在游玩外国游戏时的网络加速服务，显示中国监管部门进一步加强对游戏行业的监管。

据路透社报道，腾讯昨天（13日）发公告称，因业务运营策略调整，从5月31日起“腾讯网游加速器”将升级为“腾讯游戏管家”，并将仅支持国服游戏加速。即在新版本下，不再提供用户访问未经批准的外国游戏时的网络加速服务。

腾讯在2018年首次推出该应用，其他公司如网易公司也提供这类应用程序。该应用程序能作为网络加速工具，帮助中国玩家在游玩外国游戏时提高网速，以降低游戏延迟和减少游戏的卡顿。

中国游戏玩家一般上只被允许游玩经政府监管部门审查通过的游戏，不允许登录外国服务器游玩未经中国监管部门审查的游戏。虽然这类外国游戏没有被在线禁令明确封锁，但没有网络加速工具辅助，玩家一般上无法游玩这类游戏。

因此，许多中国游戏玩家在实践中使用此类应用程序来访问未经批准的外国游戏，如《侠盗猎车手》或任天堂的大热游戏《动物之森》。多年来，这些应用程序也成为外国游戏开发商接触中国玩家的一个渠道。

腾讯拒绝就决定对该应用进行修改的原因提供进一步评论。

腾讯宣布此举的前几天，中国才重启游戏版号的审查，但腾讯的游戏没有在中国国家新闻署公布的45个游戏版号内。在此期间，包括腾讯在内的游戏公司对其商业行为进行了重大调整，以符合监管要求。