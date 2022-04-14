上海老人电话求救录音热传 官方称已送医就诊

一段名为“上海徐汇区永康街道市民求救电话”的录音昨天于中国网络传播，录音内容是一名老人打电话向居委会求救，接听电话的工作人员则表达无能为力。徐汇区官方消息称，老人已在疾控部门安排下，转运至定点医疗机构收治。

这段长度约5分钟的录音在中国社交平台热传。根据录音内容，一名老人打电话给居委会说，自己很难受，出现喉咙痛、体温升高等症状，长期药物也吃完了，想去医院看病做CT检查，却迟迟得不到回应。

接电话的工作人员说，他不是不管，他还有很多东西他都在上报，除了这位老人，他当天“还想办法送走一位孕妇、处置一个过世的老人，“不是我们不作为，而是我们做了很多事情，我们无能为力，居委会能做的事情我都做到了，居委会不该做的事情，我也做到了。”

工作人员在电话中还直接表达了自己的无能为力，“我不知道也许哪一天我承受不了了，我先退出了，我也不知道这一天会不会很快到来”。

最后，工作人员向老人表示，他已经以书面形式将其状况上报，也已经打过无数次电话，“我比你更伤心。因为您仅仅是一个家庭，我看到的是无数个家庭。”

这段录音在网络引起关注，据上观新闻报道，该段通话发生在4月12日中午，接听电话的是徐汇区天平路街道永康居民区党总支书记张臻，致电的是居民于文明老人，他在4月7日确诊冠病阳性。

徐汇区最新消息称，4月13日下午，这位老人已在徐汇区疾控部门安排下，转运至区级定点医疗机构第八人民医院收治。

据报道，82岁的于老先生和妻子蔡女士、儿子于先生同住在永康路37弄。据徐汇区天平街道介绍，4月6日，老人拨打街道保障热线电话，称自己发热达到37.8摄氏度，且伴有体感不适，需请街道为其配药。街道转接社区卫生服务中心的医生问诊，老人当时无咳嗽、咳痰、腹泻等症状，且最近一次核酸检测结果阴性，因此由永康居民区的社区干部为其代为配药，送至老人家中。

但是天平街道4月7日接到于老先生的核酸确诊阳性报告，永康居委在4月8日与老人的儿子于晖建立了微信联系，当天也回应了帮其母蔡女士配药的诉求。

社区干部到中山医院为蔡女士配到了盐酸多奈哌齐片，与政府统一发放的保供食蔬一同送上门。此后不久，于老先生感到身体不适，居委干部将连花清瘟颗粒送到老人家中。

4月11日晚，于老先生再次感到身体不适，有低热情况，需要去医院接受专业治疗。永康居委申请上报，并请老人在家耐心等待。于老先生4月12日中午再次致电居委会，接电话的正是永康居民区党总支书记张臻。此后发生了录音中的通话内容。

张臻昨晚受访时说，“我跟于老师电话沟通过很多次，也加了他儿子的微信，也穿着防护服到他们家里送过药。”

他还就电话中的“情绪失控”说，“在接到于老师电话前，我刚好应急处理完三件事，包括电话中提到的孕妇转运，还有为一位高龄过世老人料理后事，这些对我后来的情绪是有影响的。”

据报道，包括张臻在内，徐汇区几乎所有的社区干部从3月12日起就驻扎在属地社区，张臻说，相比于自己辛苦，有一点更需要立即重视，即大部分老人在封控前所配的常用药物，都是根据此前发布的浦西4月1日至5日的封控时长来储备的，但当天已是4月13日，很多老人的常用药即将耗尽，代配药的需求缺口非常大。