中国商务部：中美经贸关系本质是共赢

中国商务部新闻发言人束珏婷说，中美经贸关系的本质是互利共赢，双方扩大贸易合作潜力巨大。望美方尽快取消对华加征关税及对中国企业的制裁打压，为扩大合作创造良好条件和氛围。

据中国央视报道，在今天中国商务部举行的例行发布会上，有记者问：美中贸易全国委员会（USCBC）发布《2022年美国出口报告》。报告显示，中国仍然是美国的重要出口目的地，对华贸易为美国创造了大量就业机会。请问商务部对此有何评价？

束珏婷回复说，注意到了美方发布的相关报告，其中提及2021年美对华货物出口创历史新高，报告还估算，2020年美对华出口共支持了美国内约86万个就业岗位，涉及众多产业领域。

束珏婷表示，事实再次表明，中美经贸关系的本质是互利共赢，双方扩大贸易合作潜力巨大。作为世界前两大经济体，中美经贸关系稳定健康发展不仅符合两国和两国人民的根本利益，也有利于全球产业链供应链稳定和世界经济恢复。

她表示，希望美方尽快取消对华加征关税及对中国企业的制裁打压，为扩大合作创造良好条件和氛围。

还有媒体问：据一些中国企业反映，有外国商业伙伴要求其表态反对俄对乌军事行动，否则将影响双方正常商业合作，请问发言人对此有何评论？

束珏婷说，俄乌冲突以来，有关国家对俄实施系列制裁，对中俄正常经贸往来造成扰乱。有个别外国企业违反正常的市场交易原则，胁迫中国企业“选边站队”。在此，中国一贯坚决反对没有国际法依据、未经联合国安理会授权的单边制裁和“长臂管辖”, 反对不当禁止或者限制中国企业与其他国家企业开展正常经贸活动。

她说，根据《对外贸易法》及其他相关法律法规，为维护公平、自由的对外贸易秩序，相关企业和个人不得屈从外界胁迫，对外作出不当表态。中方将采取必要措施，坚决维护中国企业的合法权益。