台蓝营民调：近47%家长不支持新停课标准

国民党智库最新民调显示，在有12岁以下子女的台湾家长中，46.9%家长不支持台湾教育部新的疫情停课标准，也有80%担心放宽停课标准，导致12岁以下小孩染疫；国民党智库呼吁教育部，维持原停课标准，或订定小学的停课标准。

综合台湾《联合报》、中时新闻网报道，教育部12日宣布新的冠病疫情停课标准，引发家长担忧小学学童未打疫苗，将承受较大染疫风险。国民党今天（14日）下午公布最新民调显示，在有12岁以下子女的家长中，只有34.8%支持新停课标准，有80%担心放宽标准导致12岁以下小孩染疫，只有17.5%不担心。

民调也显示，有12岁以下子女的家长，63.8%支持小学以下学生维持原停课标准，但也有21.3%不支持；同时，有94.3%的12岁以下子女家长支持家长防疫照顾假，也有73.3%无12岁以下子女的家长，支持防疫照顾假。

至于在六都地区，支持小学以下学生维持修正前停课标准的支持度，有59.7%，不支持的则有26.6%；非六都地区支持度则有53.2%，不支持为23.5%。六都地区也有81.1%支持家长防疫照顾假，非六都也有72.1%支持。

智库执行长柯志恩说，防疫照顾假支持度高，政府应给予强烈的支持与补助；从民调也可反映出，教育部的政策很即时，但配套是如何，家长们都还不清楚。

与会的国民党立法院党团总召曾铭宗则说，有12岁以下孩子的家长绝大多数不支持新停课标准，因此盼教育部或行政院能够重视。他建议应维持原停课标准，或小学另订客观的停课标准，不要让新标准实施之后，让儿童身陷染疫风险中。

曾铭宗也说，除了要求能订定小学的停课标准外，也要有配套措施，就是防疫照顾假，国民党团明天就会送出相关法案，此外，他也建议政府，应给予弱势家庭在照顾儿童时，更多的协助。

台湾教育部主任秘书廖兴国则说，自有疫情至今，教育部订定的指引和停课标准，都是指引性质，没有强制性，校园防疫指引也是订定基本要件，学校或各县市需要调整，教育部都给予尊重。

台湾教育部修正后的校园因应冠病疫情暂停实体课程实施标准包括：高中以下学校全校有三分之一以上班级或10班以上出现病例，则暂停实体课10天，全校可暂停实体课，短期补习班和幼儿园也比照办理；大专校院如有三分之一以上科、系、所的班组出现病例，则暂停实体课10天，全校可暂停实体课，教职员工生应进行自我健康监测。