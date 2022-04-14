中国教育部启动“强师计划” 加强基础教育教师队伍

中国教育部教师工作司司长任友群说，将启动“强师计划”，从五方面进行改革，加强基础教育教师队伍。

综合澎湃新闻和中国新闻网报道，中国教育部今天（14日）召开新闻发布会，就近日印发的《新时代基础教育强师计划》进行介绍。

根据任友群介绍，“强师计划”将着重从五方面进行改革部署。第一，强培养，健全中国特色教师教育体系。第二，重引领，完善高层次教师人才培养机制。第三，促均衡，强化欠发达地区乡村教师队伍建设，把欠发达地区特别是欠发达地区乡村教师队伍建设摆在突出位置。第四，抓改革，提升教师队伍治理水平。第五，赋动能，推进教师队伍数字化建设。

下一步，教育部将把强师计划的落实作为重中之重，抓好宣传、强化部署、加强督导督促。同时，推动地方党委教育工作领导小组发挥作用，建立多部门协同的落实机制，确保政策落地生根。

另外，针对中西部基础教育师资结构性短缺等问题，任友群说，优化欠发达地区教师队伍结构，提升他们的教书育人能力水平，是推动巩固拓展教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、助力教育公平与质量提升的重要举措。

他续称，教育部将推进“优师计划”，加强定向培养输送，同时鼓励地方实施师范生公费教育；教育部也将推进“国培计划”示范，实施精准培训改革，并推动协同合作，促进整体质量提升。