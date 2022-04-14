上海出现首例年轻冠病重症患者

随着上海冠病感染人数逼近30万大关，确诊病例也在不断上升。目前有重型病例九例，其中首次出现一例33岁的年轻患者。

据第一财经报道，上海市卫健委一级巡视员吴乾渝14日在疫情防控发布会上通报，除了无症状感染者之外，确诊病例中绝大多数是轻型，少部分是普通型，目前有重型病例九例，均在定点医疗机构接受治疗。

值得注意的是，九例重症患者中首次出现一例33岁的年轻患者，但新闻发布会上未透露关于这名年轻患者的详细病情。

其余八例重症患者均为老年人，年龄均在70岁以上，最大患者93岁。吴乾渝说：“他们均伴有严重的基础性疾病，比如重症免疫性疾病、晚期肿瘤、严重心脑血管疾病、重要脏器功能衰竭等，以及高龄等高风险因素，并且均未接种冠病疫苗。”

吴乾渝介绍，随着本次疫情确诊病例人数增多，涉及老年人数量上升，重型病例开始有所增加。针对这些情况，已统筹全市优质医疗资源，加强市公卫中心、瑞金医院北部院区等八家定点医院的救治力量，在治疗的同时，对这些患者原有的基础性疾病开展多学科治疗，积极防治并发症，预防继发感染，及时进行器官功能支持，中西医结合，密切监测病情。

一位上海市公共卫生临床中心方面人士说：“目前的重症情况还是比较少，因为高危病人一筛查出来就会马上送进医院，临床上稍有些不好，就马上用辉瑞药，配合其他治疗措施一起，能够很快控制病情。”

国家感染病临床研究中心、深圳第三人民医院院长卢洪洲教授说：“预防冠病感染及重症的最有效、最根本的方式还是接种冠病疫苗和加强剂，对于老年人、肿瘤患者、免疫功能缺陷的人，一旦感染冠病以后，会出现重症甚至导致死亡，接种疫苗后，重症和病死率会显著下降。”

中国国家卫生健康委疾控局4月5日发布的数据显示，全国60岁以上老年人接种覆盖人数超2.24亿人，完成全程接种超2.12亿人，完成加强免疫接种超1.46亿人。

卢洪洲说：“老年人疫苗的接种，特别是第三针的接种已经成为我国防疫工作的重中之重。部分老年人担心在健康状况不佳的状态下接种疫苗会面临特定风险，而这种担忧是毫无根据和必要的。”

他援引统计数据称，接种疫苗出现的过敏性休克等严重异常反应的发生率在百万分之一以下，远远低于老年的病死率。