日元大跌 中国对日出口企业利益受损

东京外汇市场的日元汇率4月13日下午3时20分许，突破了1美元兑换126日元的水准，创下了20年来日元的最低值。日元大幅贬值也冲击了中日两国的贸易。许多中国对日出口企业利润遭受挤压，经营面临很大困难。

据澎湃新闻报道，美国政府为了遏制俄罗斯侵略乌克兰导致的物价上涨，大幅提高了中央银行的利率，这导致国际金融市场纷纷抛售日元购买美元，使得日元出现了大幅贬值。

从3月初以来，日元已经贬值10日元以上。虽然日元大幅贬值有利于扩大出口，但是，也导致石油天然气和农副产品等进口物资价格的上升，企业的收益受到压迫，国民生活负担加重，消费趋于低迷。

日本银行的调查称，由于资源类价格的大幅上升，导致物价不断高企，企业间在3月份的物品交易价格相隔39年创下了最高水准，744个物品中，约70%的物品的价格比去年同月出现了上涨，尤其是石油、煤炭和食品、木材、木制品、钢铁等物品的价格攀升幅度很大。

日元贬值导致的生活物资价格的上升，已经严重冲击了中小企业的生产和日本国民的生活，让国民生计备受打击，导致收入的事实下降。

同时，日元大幅贬值也冲击了中日两国的贸易。许多中国对日出口企业因为日元贬值、原材料价格的高升，导致人民币兑换日元的汇率，在过去1个多月间，从1万日元兑换551元人民币，减少到505元人民币，企业利润遭受挤压，经营面临很大困难。

