中国央行加强对虚拟货币等新领域的风险防范

中国央行将指导商业银行、支付机构、清算机构落实金融行业打防管控“资金链”治理各项措施，加强对虚拟货币等新型领域风险防范，堵截犯罪资金。

据第一财经报道，中国人民银行支付结算司司长温信祥4月14日在发布会上说，商业银行、支付机构要充分发挥大数据、人工智能等技术手段，提升风险识别、拦截精准性。加强对虚拟货币等新型领域风险防范，全方位堵截犯罪资金。

温信祥介绍，随着工作纵深推进，“资金链”治理已步入“深水区”。下一步，人民银行将组织金融行业以更严的要求、更高的标准贯彻落实党中央、国务院决策部署，指导商业银行、支付机构、清算机构全面落实金融行业打防管控“资金链”治理各项措施。

一是压实主体责任。商业银行、支付机构按照“谁的账户谁负责”“谁的商户谁负责”“谁的钱包谁负责”，持续落实风险防控责任，断开涉诈资金链条，切实做到“支付为民”。

二是统筹平衡风险防控与优化支付服务。商业银行、支付机构按照便利度不减、风险防控力度不减，优化服务要加强、风险管理要加强。不过，要在风险防控同时提供便捷的支付服务，避免“一刀切”防控过度影响正常业务。

三是要提升风险防控的精准度。商业银行、支付机构要充分发挥大数据、人工智能等技术手段，提升风险识别、拦截精准性。加强对虚拟货币等新型领域风险防范，全方位堵截犯罪资金。

四是提高全社会风险防范意识。按照打防结合、预防为先的思路，加大反诈宣传教育，形成对网络犯罪群防群治的良好局面。

温信祥提醒说，社会公众要牢固树立法律意识，拒绝出租、出借、出售账户和帮助他人转账。