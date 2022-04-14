台积电总裁：今年产能吃紧 不会有降价议题

台湾晶圆代工龙头台积电总裁魏哲家今天（14日）说，台积电今年维持全年产能吃紧的看法，也不会有降低价格议题。

据台湾《经济日报》报道，魏哲家今天召开线上说明会时说，台积电2022年全年产能吃紧，目前产能仍不能满足客户需求，台积电正在努力支援客户成长所需。

针对外界关注产业涨价和跌价相关议题，魏哲家说，台积电不评论价格问题，不过可以分享台积电的订价，台积电的订价是策略性策略不是投机或是短期，也不会有分析师所说的降低价格。

魏哲家还说，台积电知道供应商面对冠病疫情带来的巨大考验，不论先进或成熟制程都有相同情况，不过台积电将采取行动应对，更有诸多团队在现场支持供应商确保供应交期，目前不认为今年资本支出会有任何影响。

他续称，台积电确保资本支出扩充能满足客户需求，并确保所有材料供应顺畅，不会影响到产能扩充计划。

面对分析师追问应对通膨与资本支出细节的信心由来，魏哲家说，台积电紧密和客户合作，资本支出都是来自客户长期需求以及产业大趋势，资本支出不是公司自行预测，而是为了支援客户需求以及投入更有效率的产能与特殊技术提升，这也是台积电有信心支持客户成长所需。

台积电周四公布，在截至3月份的三个月中，公司净利润增至2027亿元（新台币，下同，94.64亿新元），分析师的平均预估为1861亿元。根据先前公布的数据，台积电营收增长36％，达到创纪录的4911亿元。