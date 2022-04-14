下午察：“正能量大V”困于上海封城

上海本轮疫情已持续月余，全市静态管理也有半个月，严格的封控措施导致很多民众就医困难，乃至出现因耽误救治而死亡的次生灾害。受影响的不只普通人，也包括一些网络大V和他们的亲属。

经济学家郎咸平的母亲因为核酸问题未得到及时救治去世，作家六六患有心脏病的母亲被要求转往方舱医院隔离，网信证券副总裁韦桂国据报突发脑溢血未得到及时抢救去世。

上述消息引发网民不同反应。有人感叹，名人的遭遇尚且如此，更何况普通市民；也有网民翻出他们之前关于防疫的言论，并在网上传播。

郎咸平之母因核酸检测耽误救治

著名经济学家郎咸平本月11日发微博证实，其98岁高龄的母亲因为肾脏问题送医，但等不到核酸检测结果出来，就病死在医院的急诊室外。

郎咸平本月11日发微博证实，其98岁高龄的母亲因为肾脏问题送医，但等不到核酸检测结果出来，就病死在医院的急诊室外。（郎咸平微博截图）

郎咸平说，其母肾脏有一点衰竭，按照过去的诊断，只要打一针就好。但是上海现在严格规定，必须要做核酸检测后才能就医，其母在三甲医院当场做核酸，4个小时都没出结果，最终在医院急诊室门口去世。

郎咸平还说，当时他想去医院见母亲，但由于小区封闭，花了相当多的时间和有关部门沟通才被允许去医院，站在马路上又叫不到网约车，最终也未能见到老人最后一面。

他在微博中写道，对此事“深感震惊”，认为这是一起本可以避免的悲剧，并希望这种悲剧不要再发生。

郎咸平出生于台湾桃园，赴美求学取得金融硕士、博士学位后，曾就职于香港中文大学，并著有《郎咸平说——中国进入从乱局到变局关键十年》《郎咸平开讲中国商帮》等书，活跃于中国大陆多个财经节目，担任主持人、评论家。他因主张“国进民退”的经济改革方向而闻名。

郎咸平活跃于中国大陆多个财经节目，担任主持人、评论家。（互联网）

六六母亲患心脏病险些被送方舱

知名作家六六本月10日也在微信朋友圈里写下自己父母的遭遇。六六说，她的父母确诊冠病，心脏不好的母亲“天天被居委会吓唬要拖到方舱，终于心脏病发作”。

六六称，她母亲的身体状况很危急，有病得不到救治，救命药硝酸甘油快吃完了，还天天被居委会追着骚扰，威胁要拖到方舱医院，“活在无限恐惧和绝望中”。

六六称自己对此无能为力，只能鼓励母亲坚持，“即便抓去方舱，也不会比集中营更差。你这一生，没有自主选择这回事”。

第二天，六六又发微博称，父母目前已被允许居家隔离，母亲经服药后心脏的情况趋于稳定。

原名张辛的六六出生于中国安徽，曾出版《王贵与安娜》《双面胶》和《蜗居》等多部小说，其中不少作品被改编为电视剧。她曾在1999年到新加坡定居并入籍，但目前多数时间在中国生活和发展事业。

原名张辛的六六出生于中国安徽，曾出版《王贵与安娜》《双面胶》和《蜗居》等多部小说。（互联网）

韦桂国之死

网信证券副总裁韦桂国去世的消息12日在网上流传，《证券时报》官方微博“券商中国”记者从网信证券多名华东区域的前员工处证实了该消息。

据了解情况的北京律师张新年说，韦桂国是因上海封城期间发病来不及救治导致死亡。

张新年在微博晒出微信群组聊天内容显示，韦桂国在上海家中突发脑溢血，封控期间联系救治未果，于住所病逝，“期间其夫人在沪外隔离未在家，只有其女儿眼见其病逝……”

韦桂国是中国证券业的知名人物。公开资料显示，他2004年加入申万宏源，2013年11月至2018年7月在太平洋证券任职，任太平洋证券总裁助理。2018年8月到网信证券担任副总裁。

“正能量”大V

对于郎咸平、六六、韦桂国等人的遭遇，不少网民表示同情，但也有人翻出了他们之前关于疫情的“正能量”言论。

就在本月4日，郎咸平曾在微博上大赞上海的封控措施，他写道：“今天，上海，2500万人，全民核酸，各地驰援全国一盘棋，这就是中国力量。”

韦桂国同一天也在微信朋友圈转发一条题为《十万大军集上海，国运大决战》的网文，并评论称自己赞成动态清零的策略，他还顺带提到了台湾问题，称“带湾湾回家时，全民战争动员也不过如此”。

韦桂国在微信朋友圈转发一条题为《十万大军集上海，国运大决战》的网文，并评论称自己赞成动态清零的策略，他还顺带提到了台湾问题，称“带湾湾回家时，全民战争动员也不过如此”。（韦桂国微信朋友圈截图）

对于六六，网民则重提她在武汉暴发疫情时引起的争议。2020年3月，中国广电总局组织拍摄抗疫电视剧《在一起》，编剧之一的六六被派到武汉调研。她把方舱医院里的医务人员和病患称为“素材”，还庆幸自己来得早，被网民批评缺少怜悯之心。另有网民质疑，为何要找一名外籍人士来开展这项“爱国任务”。

对于网民“翻旧账”，六六11日发微博辩解称，疫情发生之初，武汉封城是无奈之举，那时候大家对疾病没有认知，也没有疫苗和特效药，全球都很恐惧，“政府采取的措施经对比可看出是对中国民生和经济最大保障”。对于现在上海封城，六六则呼吁对疫情管控下的次生灾害给予关注：“是不是我们应该检视一下新情势新境况？做出一些调整？”不过，六六的微博内容后来又全部清空。

名人尚且如此 何况普通百姓

几名大V的遭遇以及他们曾经的言论，在网上引起激烈讨论。

一部分网民认为，郎咸平等作为有影响力的公众人物，在疫情中为官方防疫政策摇旗呐喊，只鼓吹大国力量，却不为小民发声，不料悲剧最后落在自己头上，根本不值得同情；也有网友认为，对于他人遭遇的不幸，不应该幸灾乐祸，何况，郎咸平他们当初恐怕也不会预料到会有现在这种局面，批评他们是“咎由自取”，有点过于刻薄了。

除了上述两种针锋相对的观点外，还有一类看法得到更多人共鸣，有网友指出，上海封城期间，几乎每天都能在网上看到“就医难”求助的帖子，六六、郎咸平等有社会资源和影响力的名人，遇到这种事情尚且无能为力，普通老百姓的困难可想而知。虽然中国官方一直强调坚持“动态清零”不动摇，然而落实到现实中，不断出现因为“一刀切”防疫带来的次生灾害致死案例，或许就像六六自己后来说的那样，是不是应该检视一下新情况、做出一些调整了？