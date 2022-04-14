美国参众议院访团抵台 台外长亲接机

由美国联邦参议院预算委员会共和党首席议员格拉汉姆率领的美国国会参众议员六人代表团已于今晚（14日）抵达台湾，台湾外交部长吴钊燮亲自前往接机。

据台湾外交部于官网发布的新闻稿，格拉汉姆（Lindsey Graham）率团搭乘美国军机赴台访问一共两天。访团其余五名成员还包括，美国参议院外交关系委员会主席梅嫩德斯（Robert Menendez）、参议院特别情报委员会主席波尔（Richard Burr）、国土安全委员会共和党首席参议员波德曼（Robert Portman）、共和党参议员萨斯（Ben Sasse）、众议员杰克森（Ronny Jackson）。

据台湾《联合报》报道，访团晚上7时40分飞抵台湾松山机场，吴钊燮作为台湾政府代表前往接机。

访团在台期间将会晤台湾总统蔡英文，接受吴钊燮款宴，并会见台湾国防部长邱国正；访团成员还将与台湾官员就台美关系各项议题交换意见。

据台湾总统府消息，蔡英文将于明天上午11时会见访团。

台湾外交部称，美国此次参众议员访台行程再度彰显美国对台湾“坚若磐石”的支持与承诺，定能强化台美关系的紧密友好，进一步深化双方在各领域的全球伙伴关系。

台外交部也说，本团是本年访台的首个美国国会参众议员访问团。美国国会本年逐步恢复国际旅行后，格拉汉姆组团访问亚洲，主动规划将台湾纳入出访重点，展现美国国会跨党派议员对台湾的高度重视与坚定支持。

此次访台的美国国会访问团成员横跨参院“预算”“外交”“国土安全”“卫生、教育劳工暨年金”“财政”及众院“军事”等重要委员会，均为国会参众议院的资深领袖。格拉汉姆曾于2016年角逐共和党总统候选人提名，并与梅嫩德斯分别担任2019年“亚洲再保证倡议法”（Asia Reassurance Initiative Act）的共同提案人及连署人，该法旨在重申美国对台安全承诺，吁请行政部门定期对台军售，并依据“台湾旅行法”（Taiwan Travel Act）鼓励美国资深官员访台。格拉汉姆、梅嫩德斯、波尔及杰克森四人均为“参院台湾连线”或众院“国会台湾连线”成员；此外，波德曼及萨斯均多次连署国会友台议案、联名函及各项友台倡议。

梅嫩德斯2月份曾和共和党参议员卢比奥（Marco Rubio）提出《台湾代表处法案》，敦促美国国务卿与台湾就“驻美国台北经济文化代表处”更名为“台湾代表处”一事开启协商。