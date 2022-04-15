上海张江征用人才公寓为隔离点引发警民冲突

互联网流传上海浦东张江纳仕人才公寓被征用为隔离点引发警民冲突的视频，张江集团今天（15日）对此回应称，部分租户阻挠隔离点施工，事态现已平息。

据澎湃新闻报道，张江集团发表声明称，张江纳仕人才公寓是该集团投资建设的国有产权租赁住宅，于2021年8月开始运营。上海此轮疫情暴发以来，政府有关部门已启用未入住的五幢楼，用作核酸、抗原检测异常人员隔离用房。本月12日，政府又要求继续征用另外九栋楼。

声明称，张江集团这两天已与其中39户租户协商变更合同，并给予变更补偿，前述租户也已搬迁至社区内其他房间。14日公司前往组织隔离围网施工时，遭到部分租户的阻挠，有关部门进行了现场处置，事态已经平息。

公开资料显示，张江集团为国企，实际控制人是上海市浦东新区国有资产监督管理委员会。

昨天在中国互联网及外网上热传的视频中，身穿白色防护服的警察与当地住户发生争吵和拉扯，几名居民被警察控制住，有居民发出尖叫，还有居民向警方下跪磕头恳求。

发布视频的网友称，张江集团三天前要求其中几栋楼的住户搬走，用作防疫隔离点，受影响的居民达500人。

网友称，社区居民与张江集团和张江镇政府进行了两天的谈判，对方同意协商，但周四（14日）当天却派来大批警察，强行将不愿搬走的居民驱离。