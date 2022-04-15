王毅与越南外长通话：推进北部湾划界与南海行为准则

中国国务委员兼外长王毅同越南外长裴青山通电话，强调要推动北部湾湾口外划界和南海共同开，避免采取使局势复杂化的单方面行动。

根据中国外交部网站，王毅昨日（14日）对裴青山说，当前南海局势在中国和东盟各国共同努力下保持总体稳定。唯恐南海不乱的恰恰是一些别有用心的域外势力。

两国应该继续维护好南海和平局面，符合中越双方共同利益，要发挥好陆地边界谈判和海上三个工作组作用，推动北部湾湾口外划界和南海共同开发取得实质进展，避免采取使局势复杂化的单方面行动。

王毅也说，今年是《南海各方行为宣言》签署20周年，要以此为契机，早日就“南海行为准则”达成一致，为南海长治久安提供更加坚实的保障，希越方为此发挥积极和建设性作用。

裴青山则表示，越方愿同中方共同努力，落实《南海各方行为宣言》，早日达成实质、有效的“南海行为准则”，维护南海和平稳定。希双方三个海上工作组磋商取得实质性进展，优先推进北部湾湾口外划界。

双方也就乌克兰问题交换意见，王毅说，美国试图通过强推“印太战略”，制造地区紧张，挑动对抗对立，将严重损害本地区得来不易的和平发展局面，严重侵蚀以东盟为中心的地区合作架构。他强调，不能让冷战思维在本地区回潮，不能让乌克兰悲剧在身边重演。

中越都是社会主义国家，中方愿同越方加强团结合作，抵御外部风险，应对好乌克兰危机对本地区的外溢影响，为维护地区和平稳定大局发挥积极作用。

而裴青山则回应称，越方立场同中方有很多相似之处，希继续就乌克兰问题同中方保持沟通。