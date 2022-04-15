酒吧未获准开放 业界批港府戴有色眼镜

香港特区政府昨天（14日）宣布从下周四（4月21日）起分阶段放宽社交距离措施，部分场所包括体育场所、晚市堂食重新开放，但最先停业的酒吧仍未获准开放，引来酒吧业者批评政府戴“有色眼镜”。

据香港《星岛日报》报道，香港持牌酒吧会所联会创会会长梁立仁说，过去两年不断停业和复业已让业界相当疲惫，只能盼望港府能放宽营业，并按停业时间加码资助。

梁立仁质疑，目前餐饮场所都有提供酒精饮品，双方的营业模式正逐渐拉近，但目前港府的政策却只针对酒吧，对业界极度不公。

针对重开时可能会有接种疫苗要求，梁立仁认为，要求员工接种三剂疫苗难度不大，但店方检查顾客是否有接种疫苗或将引起极大混乱，还担心有顾客声称曾确诊但无法提供医学证明，届时可能引发冲突。

另外，香港酒吧业协会主席钱隽永称，酒吧业界目前已累计停业超过400天，损失价值高达数十亿港元，至今已流失接近九成员工。

他建议业界可取消酒吧牌照，改为餐厅牌照继续经营。他认为，餐厅牌照都可以照常卖酒，亦不限制卖酒时间，能避免再受停业之苦。

针对港府不允许开放酒吧的原因，香港食物及卫生局局长陈肇始昨天在记者会上说，放宽措施须有序、有条件及有监察，分阶段放宽是因为目前确诊数字仍不低，必须小心行事，若全部一起放宽，对人流及风险管控都非最好做法。