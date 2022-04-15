李家超称23条立法必须做且要尽快做

参选香港特首的原政务司司长李家超今天（15日）再谈及23条立法，他重申对23条立法立场清晰，立法步伐会按实际情况进行，并强调，“既然必须做，会尽快做”。

综合《星岛日报》《明报》和网媒香港01报道，成为下届特首选举唯一候选人的李家超今天在会见传媒时说，目前已完成争取选委提名的首阶段选举工程，接下来会花多点时间来制定政纲。

今天是全民国家安全教育日，李家超说，香港过去因国家安全威胁发生一些令人悲痛的事情，令大家认识到当国家安全受到威胁，除了整体社会外，个别人士也会受到伤害，社会须居安思危，确保对国家安全风险有足够管控。

对于《基本法》23条立法，李家超说，自己的立场清晰，23条立法是宪制责任，若他成功当选将与相关部门讨论实际进程，并强调必须做而且应该做的立法工作，会尽快推行。

在国家安全问题上，他支持立法规管众筹，因现行法例未有足够规管以应对涉及的违法行为，并称会考虑写入政纲。

另外，李家超也首次透露政纲内容，称他有倾向性想法，有意接纳并推行现届政府的架构重组方案，其团队正就此研究。

被问到此次选举只有他一人成功入闸参选，李家超称，香港选举按香港选举法例，任何符合资格的人士都可参与，只要取得足够提名票便可报名。他说，特首选举是公开、公平的选举制度，他欢迎任何人参选，有意参选的人士能否入闸视乎他们能否说服选委提名。

李家超昨天谈及23条立法时说，若成功当选，23条立法将成为他的重要工作；香港保安局局长邓炳强昨天也透露，《基本法》第23条立法的初步建议，暂定于今年6月提交立法会讨论。