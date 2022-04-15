小鹏汽车董事长：中国所有整车厂5月或停工

中国车企小鹏汽车董事长何小鹏昨晚（14日）在微博发文说，如果上海和周边的供应链企业还无法找到动态复工复产的方式，5月份可能中国所有的整车厂都要停工停产。

中国车企正面临着不容乐观的供应链问题，不过何小鹏也说，“好消息是目前部分部委和主管部门正在尽全力协调，并期望更多政府和主管部门们的支持和共同努力。”

据澎湃新闻报道，目前小鹏汽车共有广东肇庆工厂、广州工厂和武汉工厂三座自建工厂，后二者均在建设之中，小鹏汽车的产能主要集中于广东肇庆工厂。但由于华东地区集中了大量核心供应商，即便位于广东的工厂也无法避开供应链的影响。

今年3月以来，上海和吉林两地已有不少汽车工厂因疫情而停工停产。乘联会数据显示，一汽大众、华晨宝马、上汽通用等3月产量下滑幅度均超30%。

4月9日，蔚来汽车发布公告称，“自3月份以来，因为疫情原因，公司位于吉林、上海、江苏等多地的供应链合作伙伴陆续停产，目前尚未恢复。受此影响，蔚来整车生产已经暂停。”

随后，蔚来汽车CEO李斌也表示，“一辆车差一个零件都没法生产。受长春和河北疫情影响，3月中旬我们有些零部件就断供了，靠着一些零部件库存勉强支持到上周。最近又碰上上海和江苏等地疫情，很多合作伙伴供不了货，只能暂停生产。”

此外李斌还表示，这样的情况并不是蔚来一家，很多厂商都暂停生产。

4月13日晚间，长城旗下坦克品牌宣布，受疫情影响，坦克300车型共涉及8家供应商停工、停运，受此影响坦克300于4月14日起暂停生产。

乘联会秘书长崔东树此前表示，目前疫情对全国汽车产量带来的直接损失和影响大约在总产量中占比20%左右，未来仍面临较大的不确定性。

