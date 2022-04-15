联想因报告披露不及时被北京证监局责令改正

中国科技企业联想控股因存在定期报告和临时报告披露不及时等问题，被北京证监局责令改正。

据北京青年报报道，中国证监会北京监管局昨天（14日）发布《关于对联想控股股份有限公司采取责令改正行政监管措施的决定》。

通报称，联想控股存在定期报告和临时报告披露不及时、个别子公司股权质押未在相关募集说明书及定期报告中披露、公司经营性与非经营性往来界定不够清晰、非经营性往来占款或资金拆借披露不准确等问题。

与此同时，北京证监局还发现，联想今年3月31日在香港联交所发布《截至2021年12月31日止年度全年业绩公布》公告，但是该信息未在上海证券交易所债券市场同步披露。

通报称，上述行为违反了《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券发行与交易管理办法》等规定，因此决定对联想控股采取责令改正的行政监管措施。

对此，联想控股昨天发布公告，称公司高度重视行政监管措施决定书中指出的问题，已对下一步整改工作进行了部署安排，将按要求尽快完成整改并向北京证监局报送整改报告。

联想控股旗下的联想集团，去年曾因尝试冲击科创板引发巨大争议。对于科创板申请“长假游”，一些专业人士认为，联想集团不符合在“科创板”上市的要求。此外，联想董监高薪酬过高等也曾饱受质疑。