上海新增2万3072病例 孙春兰强调坚持清零不动摇

上海昨日（14日）新增3200例确诊和1万9872例无症状感染者，总计2万3072起病例。中国国务院副总理孙春兰4月13日至14日在上海调研指导疫情防控工作时说，坚持“动态清零”总方针不犹豫不动摇。

上海市政府新闻办公室官方微信公众号“上海发布”说，上海新增病例中，2547例确诊病例和1万9494例无症状感染者在隔离管控中发现，其余在相关风险人群排查中发现。新增境外输入性无症状感染者一例，在闭环管控中发现。

孙春兰4月13日至14日在上海调研指导疫情防控工作，主持疫情分析会、专题会，部署下一步重点工作。她强调，要坚持“动态清零”总方针不犹豫不动摇，推进干部层层“包保”，明确落实责任，拿出实招硬招，研究制订攻坚行动方案，尽早实现社会面清零目标。

要强化对基层干部和防疫人员的培训，掌握防控政策和专业知识，提升基层落实能力和效果，以及进一步加快方舱医院建设。

针对医院管理，她也说，应该加强医院内部管理，开展风险排查专项行动，及时完善制度措施，做好全员培训，优化医务人员力量配置和梯队接续，统筹岗位轮休。

民生方面，孙春兰则指出，要全力抓好民生保障，优化完善供应体系，加大主副食品和生活物资的调运，打通物流配送的堵点，有力做好保供稳价，增强市民群众抗击疫情的信心决心。

