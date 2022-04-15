港府要求学生每天带体温及快测纪录表返校

随着香港疫情逐渐放缓，香港中小学和幼儿园将于下周二（4月19日）起分阶段恢复面授课堂，香港教育局除了要求师生返校前每天须进行快速抗原检测，还要求学生每天携带由家长签署的《量度体温及快速抗原测试记录表》返校。

据香港《星岛日报》报道，香港教育局今天更新学校健康指引，在更新后的指引下，学生需要每天携带由家长签署的《量度体温及快速抗原测试记录表》返校，校方则须每天上午10时前向卫生防护中心呈报。校车司机、随车人员亦要在每天上班前量体温及进行快速检测。

指引提到，未能及时完成快测的学生就不能返校上课，要由家长接回，但学校可在事先获得家长同意下，让未做快测的学生，回校后用学校提供的快测包做快测。如师生属冠病康复者，并已向学校提交证明，可于康复后的三个月内，无须做快测。学校也可抽查个案，要求复检。

指引还提到，中小学可以考虑让学生按班级分批小息，避免操场或校内的共用空间过于挤迫。若学生在校内用餐，学校应为餐桌设置隔板。

另外，如学校须暂停面授，学校要保持校舍开放，让家中无人照顾的学生回校，但有关中学生须至少接种两剂疫苗，小学及幼稚园学生则须至少接种一剂。

另据网媒香港01报道，教育局昨天宣布，会透过学校将快速测试包分派给有经济需要的学生，每名领取综援或学校书簿津贴的学生可获发30份快测包，预计可使用至5月底。

教育局也会为每所学校额外提供600份快测包，让学校调配分发作应急之用。港府则会于5月下旬按疫情发展考虑是否调整每天进行快测的安排。