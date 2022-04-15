中国3月份房价跌幅收窄

在中国政府采取进一步措施缓和国内房地产市场长期的低迷状况后，中国3月份的房价跌幅收窄。

据中国国家统计局今天（15日）公布的数据显示，在中国70个大中城市中，3月份商品住宅销售价格环比下降城市个数减少，新建商品住宅和二手住宅销售价格环比下降城市分别有38个和45个，比上月分别减少两个和12个。

在彭博社整合统计局的数据后得出，中国70个大中城市新建商品住宅价格环比下跌0.07%，较2月份0.13%的跌幅收窄。二手房价下跌0.19%，为六个月来最小跌幅。

彭博社分析称，跌幅收窄给陷入困境的房地产行业带来了一丝难得的曙光。受到去杠杆行动以及冠病疫情复燃的影响，中国开发商面临流动性危机。中国政府已承诺会出台更多财政和货币刺激措施来提振经济，防止房地产市场无序崩盘。

中指控股研究副总监陈文静称，随着被压抑的需求逐渐释放，一些大城市正在回归正轨，然而，市场的复苏仍有赖于疫情控制以及房地产政策的支持。

中国央行金融市场司司长邹澜昨天在记者会上说，自3月份以来，中国已有100多个城市的银行下调了房贷利率，幅度在20到60个基点不等。3月份对住户的中长期贷款有所回升，但总额仍低于一年前。

今年一季度，中国已有60多个城市放松了监管规定，其中包括四个省会城市对限购、限售政策进行了调整。

