美议员与蔡英文会面时称台湾为“国家”

美国参议员梅南德兹今天（15日）与台湾总统蔡英文会面时，除了形容台湾是科技枢纽并具有全球性意义（global significance）之外，也以“国家”来形容台湾。

综合路透社和彭博社报道，身为参议院外交委员会主席的梅南德兹（Bob Menendez）连同另外五名国会议员在台湾总统府与蔡英文会面。梅南德兹致辞时说，台湾为全球生产90%的高端半导体产品，并认为台湾是一个具有全球性意义、结果和影响的地区，因此大家要了解到，台湾的安全课题对全球产生影响。

梅南德兹说，中国大陆对于代表团访台感到非常不满，但这并没有促使代表团不再挺台。

另一名参议员格雷厄姆（Lindsey Graham）则称，美国将开始让中国大陆为他们在世界各地所做的事付出更大的代价。他说，支持普京是必须付出代价的，中国大陆针对台湾经济和人民进行无止境网络攻击，此举也是需要付出代价的。

格雷厄姆也称，俄乌战争和中国大陆的挑衅行为，以前所未有的方式促使美国境内持有不同意见的人士团结在一起。他说：“我们将与你们站在一起，放弃台湾就是放弃民主和自由。”

访团是在昨晚从澳大利亚抵达台湾。他们之后将与台湾外长吴钊燮和防长邱国正会面。

中国大陆外交部昨天强调，大陆坚决反对任何形式的美台官方往来，呼吁美国国会议员遵守美国政府奉行的一个中国政策。外交部发言人赵立坚在例行记者会上说：“美方应该恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，停止美台官方交往，不要在危险的道路上越走越远。中方将继续采取有力措施，坚决维护国家主权和领土完整。”