解放军在台周边海空域军训

在美国参众议员六人代表团访台之际，中国大陆人民解放军东部战区今天（15日）在台岛周边海空域进行军训。

据“东部战区”微信公众号消息，东部战区新闻发言人施毅陆军大校说，中国大陆人民解放军东部战区出动驱护舰、轰炸机、歼击机等力量在东海当面和台岛周边海空域组织多军兵种联合战备警巡，并展开对海突击等科目演练。

施毅说，此次行动是针对近期美在台湾问题上“频释放错误信号”而组织的。他续称，“美恶劣行径和伎俩完全是徒劳的，也是十分危险的，玩火者必自焚”，战区部队时刻保持高度戒备，坚决捍卫国家主权安全和地区和平稳定。

另据“国防部发布”微信公众号消息，中国国防部发言人吴谦今天在新闻发布会上说，东部战区在台岛周边海空域进行军训，是根据当前台海安全形势和维护国家主权需要采取的必要行动。解放军将采取一切必要措施，挫败外部势力干涉和“台独”分裂图谋，坚决捍卫国家主权和领土完整。

吴谦还说，美国国会议员访台举动已违反“一个中国原则”和中美三个联合公报规定，严重损害中美关系的政治基础，导致台海局势进一步紧张升级。

美国参众议员六人访团昨晚（4月14日）搭军机抵台，今天会见台湾总统蔡英文和国防部长邱国正。中国大陆外交部发言人赵立坚昨天在记者会上说，中国坚决反对任何形式的美台官方往来，奉劝美国“不要在危险的道路上越走越远，中国将继续采取有力措施，坚决维护国家主权和领土完整。”