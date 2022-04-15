习近平与沙特王储通电话：努力促进中东和平稳定

中国国家主席习近平今天（4月15日）早上与沙特王储穆罕默德通电话，习近平说，中国愿意与沙特一道努力，促进中东地区和平稳定。

据新华社报道，习近平在与穆罕默德通话时说，当前国际和地区形势深刻复杂演变，中沙关系战略性、全局性更加凸显。过去一年，中沙双方携手推动双边关系得到新发展。中国将发展对沙特关系置于优先方向，愿同沙特一道努力，不断深化中沙全面战略伙伴关系。

他强调，中国支持沙特维护国家主权、安全稳定，支持沙特自主探索符合自身国情的发展道路，也支持沙特“绿色中东”协议，并欢迎沙特加入全球发展倡议。

习近平还强调，中沙应加强团结，践行真正的多边主义维护国际公平正义和发展中国家共同利益，并愿同沙特一道，推动早日达成中国-海合会自由贸易区协定，携手打造面向新时代的中阿命运共同体。

根据中方发布的新闻稿，穆罕默德称，中国是沙特的重要全面战略合作伙伴。近年来，沙中关系在各领域都取得了巨大发展，中国为世界各国经济发展和政治稳定提供了样板。

穆罕默德说，沙特高度重视中国的地位，高度重视发展对华关系，坚定恪守一个中国原则，将继续坚定支持中国在涉疆等核心利益问题上的正当立场，坚决反对任何干涉中国内政的行为，坚决维护各国自主选择本国政治和人权道路的权利。

穆罕默德还称，愿同中国加强高层交往，签署沙特“2030愿景”同共建“一带一路”对接协议，深化经贸、交通、基础设施、能源等领域合作，加强在国际和地区事务中的沟通协调，支持中国在国际和地区问题上的立场。