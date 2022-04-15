林郑寄语下届政府深化国安工作

香港特首林郑月娥今天（15日）说，本届政府这两年做了大量维护国安的工作，并寄语下届政府深化相关工作，确保完全保障香港和国家安全。

综合《星岛日报》《明报》和网媒香港01报道，今天是《香港国安法》实施后的第二个全民国家安全教育日，林郑月娥今天在疫情记者会上说，本届政府已处理涉及国土、治安及社会安全的工作，包括实施《香港国安法》、完善选举制度确保爱国者治港。

她说，自己去年在国安日作出了三大承诺，包括以总体国安观推进香港维护国安的工作，确保“全面理解、全力推动、全方位实践”；动员全社会参与，切实提高市民的“国家安全意识、守法意识，务求做到维护国安人人有责”；最后是公职人员应在维护国安负起更重要任务。

林郑称，过去一年多，港府已建立一套公职人员宣誓拥护基本法及效忠特区的健全制度，成立了警方国安处、律政司国安检控部门、以及国安委秘书处等机构。政府部门也依照《香港国安法》要求，采取必要措施加强宣传、指导、监督、管理学校、媒体、社会团体及网络。她相信香港的国安工作可持续在各领域推行，不单只针对国土安全及社会治安。

她说，国安涉及不同政策范畴，涵盖政经、社会文化、科技网络、金融及公共卫生等16个领域，自己会在剩余的任期内持续推动国安教育，未来仍要持续进行文化及网络层面等领域的国安工作，并建议下一届政府深化国家安全教育工作。