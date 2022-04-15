台湾增1209起本土病例 花莲高雄被列高风险区域

台湾冠病疫情进一步升温，未见缓和迹象，今天（15日）通报新增1209起本土确诊病例，花莲和高雄市均被列为高风险区域，准备启动居家照护模式。

综合台湾《联合报》《自由时报》和中时新闻网报道，中央流行疫情指挥中心今天通报，台湾新增1209起本土确诊病例，创疫情以来新高，另增75起境外输入病例，无新增死亡病例。

新增本土病例分布19个县市，其中新北市最多，达328起，紧接着桃园290起、花莲146起、台北140起、高雄58起。

指挥中心指挥官陈时中说，根据最新疫情，指挥中心也已调整各县市风险等级，高风险地区除台北市、新北市、基隆市及桃园市外，另新增花莲市及高雄市。陈时中并称，除新北市已经启动轻症居家照护，高雄市今天也申请居家照护，将会尽速让高雄启动，他也说，花莲目前也在整备居家照护相关工作。

为了应对确诊数激增的情况，陈时中说，希望各地政府积极整备居家照护事宜，对于轻症患者的分流有帮助，尤其是在大规模流行下，可以保留着医院量能。他也说，目前有防疫旅社和检所，未来整体轻重症分流会越来越顺畅。

指挥中心也公布目前最新的医疗资源情况，专责与负压病房的空床率为58.9%，集检所空床率35.1%；地方加强型防疫旅馆空床率26.2%。

另据指挥中心医疗应变组副组长罗一钧通报，今天还新增10起中症患者，为单日新高，年龄介于40多岁至80多岁，其中有三人未接种疫苗、三人只接种一剂。今年1月至今，台湾累计共有29起中重症病例，以80岁以上年长者居多。