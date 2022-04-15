华为高管警告若不能复工汽车等产业或面临停产

华为消费者业务CEO和智能汽车部门负责人余承东今天（15日）警告说，如果上海不能复工复产，科技、汽车和工业产业将停产，面临巨大损失。

余承东今天在微信朋友圈发文称，如果现况维持，5月份之后，所有科技、工业产业涉及上海供应链的，都会全面停产，尤其汽车产业。

他说，4月中旬开始，部分企业已开始面临供应链断供停产了。如此持续下去，产业经济损失和代价将会很大。

余承东还转发了一条关于小鹏汽车CEO何小鹏针对车企目前状况的描述。何小鹏昨天晚上在微博发文称，如果上海和周边的供应链企业还无法找到动态复工复产的方式，5月份中国所有的整车厂可能都要停工停产。

何小鹏并称，好消息是目前部分部委和主管部门正尽全力协调，并期望更多政府和主管部门的支持和共同努力。

综合《日经亚洲评论》和第一财经报道分析，余承东和何小鹏的这番话强调了中国国内及国际的科技和汽车企业之间日益增长的紧迫感。上海实施的封控措施已对许多生产旗舰产品的全球科技供应商产生了严重影响，包括苹果的iPhone、MacBook和iPad。iPhone的主要组装商和硕本周已宣布其位于上海和昆山的工厂停工。

汽车行业方面，作为中国最主要的汽车生产基地之一，上海有包括上汽乘用车、上汽大众、上汽通用、特斯拉等多个品牌在内的整车生产工厂。

自3月以来，上海和吉林两地已有不少汽车工厂因疫情而停工停产。乘联会数据显示，一汽大众、华晨宝马、上汽通用等3月产量下滑幅度均超30%。蔚来汽车、长城旗下坦克品牌两家汽车品牌近期都分别宣布因疫情而停工停产。

到目前为止，中国仍坚持以动态清零为疫情防控原则和目标。国务院副总理孙春兰昨天在上海调研指导疫情防控工作时强调，要坚持“动态清零”总方针不犹豫不动摇，尽早实现社会面清零目标。