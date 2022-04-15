沙利文称美将尽可能确保大陆不会武统台湾 中国外交部：中国必须且必然统一

美国白宫国安顾问沙利文本月7日称，美国将采取一切行动确保中国大陆武统台湾永不发生，外交部发言人赵立坚今日回应称：中国必须统一，也必然统一。

赵立坚今天下午（15日）举行记者会时说，世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分。当前台海局势面临新一轮紧张，其根源是台湾当局一再企图“倚美谋独”，而美方一些人有意搞“以台制华”，美台相互勾连，个别人蓄意将台湾和乌克兰这两个有着本质区别的问题相提并论，企图混淆视听，趁乱渔利，这种玩火行径才是对两岸现状的改变。

赵立坚指出，台湾问题是中国内战遗留问题，中国必须统一，也必然统一。

他说：“我们愿以最大诚意，尽最大努力争取和平统一的前景，但保留采取一切必要措施的选项。我们针对的是外部势力的干涉和极少数“台独”分裂分子及其分裂活动。”

他也认为，美方单方面炮制的与台湾关系法，与中美三个联合公报原则和国际关系基本准则背道而驰。中方从一开始就坚决反对。美方无权将国内法凌驾于国际法之上，更不得借此干涉中国内政。在台湾问题上，美方应该遵守的是一个中国原则和中美三个联合公报规定，而不是与台湾关系法。美方应停止美台官方往来和军事联系，停止售台武器，以实际行动落实不支持台独的承诺。

