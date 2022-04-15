下午察：中国毕业生就业最难的一年？

即将迎来毕业季的中国本届大学生，也将面临异常严峻的就业形势。3月开始的春季校园招聘活动已启动月余，但不少高校生前景依然没有着落，其中有不少毕业生是第一批即将迈入社会的“00后”。

“史上最多毕业生1076万”的话题今天（15日）冲上微博热搜，目前已被阅读4.6亿次。网民怨声载道，应届毕业生更感叹想成为打工人竟如此艰难。残酷的竞争、行业的变化、疫情的冲刷等因素叠加，让史上最多毕业生之年，也成为史上最残酷的求职季。

中国人力资源央企中智公司的调研显示，近六成企业认为2022年高校生就业形势严峻，存在就业难的问题。北京城市学院校长刘林告诉《中国新闻周刊》：“今年可能是高校毕业生就业工作最为艰难的一年。”

求职人数高涨

求职市场与任何市场一样，受最基本的供需关系影响。今年中国高校生在找工作时遇到的最大困难，就是同一职位被多人争夺，竞争激烈。

从供给端看，2022年中国需要就业的城镇新增劳动力多达1600万人，为多年来新高。当中，2022届高校毕业生规模预计为1076万人，同比增加167万人。这在规模、增幅均创历史新高。

而未来数年，高校毕业生仍将以每年超过110万人的规模持续增长。所以说，如果今年找不到工作，或延缓求职，明年会更难。

除了1076万名毕业生外，近年来越来越多海外留学生归国，今年海归就业的学生超过100万，让本已拥挤的就业市场竞争更加激烈。

更让人感到不容乐观的是，高校毕业生人数攀上顶峰之际，一些传统毕业生就业的“蓄水池”，却出现明显收缩。

4月8日，甘肃兰州西北师范大学的应届毕业生在招聘会现场投简历。（新华社）

传统招聘“蓄水池”缩水

房地产、教培、互联网等行业人力需求收缩的现象显而易见。人力资源服务机构前程无忧发布的《2022高校毕业生秋招行情》显示，房地产和教培行业招聘量均跌出前十；招聘网站智联招聘发布的《2021年高校毕业生就业市场景气报告》也分析，进入2021年第四季度，教育/培训行业的高校毕业生招聘需求人数10月至12月逐月下降。

这当然跟这些行业本身受到的冲击息息相关。2020年8月房企融资“三道红线”政策出台，以恒大为典型的高杠杆扩建模式走到尽头，房企负债高的同时也面临房市低迷，缩紧开支、减低招聘可想而知。

互联网大厂去年经历了反垄断等监管风暴，教培行业更是被双减政策横扫殆尽。事实上，中国不少互联网公司正在大裁员，阿里、腾讯、美团等纷纷加入裁员大军。

《中国基金报》3月底报道，京东多个业务板块正在大裁员，比例在10%至30%之间。讽刺的是，京东此次裁员还玩出新花样，将被裁员工称为从京东“毕业”，网传京东人事部的邮件写道：“毕业快乐！恭喜您从京东顺利毕业！感谢一路相伴！”

视频平台哔哩哔哩（B站）也有类似操作，将裁员称为“毕业日”。社交平台上，有网友晒出B站将裁员说明流程称为“bilibili毕业日各项事宜指引”的截图。

中国互联网巨头京东将被裁员工称为从公司“毕业”、（互联网）

这些企业给“毕业即失业”提供了另一种解释。有网民调侃，既然裁员如此“情谊满满”，能不能选择留级？

但在另一方面，一些行业急需人手却招不到人。央广网报道，一项调查显示，83%的制造企业表示有不同程度的蓝领用工荒。但大学毕业生渴望一份坐在办公室内的白领工作，因此导致供需错位、“有人没活干、有活没人干”的局面。

搜狐公众号“老汪财经日记”昨天发表的一篇评论写道：“不断提升国民教育素质这个大方向是对的。但如果没有足够的高端岗位匹配给大学毕业生，必然形成高能低配的问题。这实际形成了国家人力资源的严重浪费。”

疫情反复重创就业市场

中国大陆近来疫情反复，金融中心上海仍未走出阴霾，除了造成经济下行压力，坚持动态清零的代价之一便是就业市场受到重创。

疫情导致不少企业缩减开支，清零政策更给企业增添不确定性：工厂可被封控、员工可被令足不出户、产品或服务可在防疫政策下无法进入市场……这些都逼迫企业步步为营、谨慎求稳，多请一名员工就等于多一份开支。

当然，一些行业因疫情而蓬勃发展，譬如游戏行业、外卖平台等等，但上文已提到，这些行业本身也面临挑战。

另一方面，求职过程也因各种防疫限制受到影响。跨省市的面试须通过视讯进行，大规模的线下职业展在一些城市也不可能举行。

到北京一家初创公司实习的大学毕业生王萌接受《中国新闻周刊》采访时说，与她一同实习的多是大二、大三学生，他们在积累实习经验，她却渴望一份正式工作，但转正机会渺茫。由于疫情反复，行程卡已经挂上星号的她难以自如地到其他省份面试、实习，这意味着一些工作机会正在离她远去。

上海一家企业的人事部人员说：“现在大家都被封在家中……每年3月市政府在线上、线下举办的招聘专场没有音讯，此时一家上海企业即使在线上招聘也没有信心得到反馈。”

前程无忧首席人力资源专家冯丽娟也说：“形势比较严峻……即使企业有招聘需求，由于疫情防控，毕业生也难以进行线下面试、实习”。

2022年2月10日，福建省福州市，“好年华 聚福州”2022春季高校毕业生线上专场招聘会视频面试环节在福州市人才储备中心举行。用人单位与求职者视频面试。（中国新闻周刊）

“慢就业”能解决问题吗？

中国人民大学就业研究所所长曾湘泉说，2022年可能是有史以来高校毕业生就业压力最大的一年，“一方面，供给高速增长，高校扩招逾20年，今年创下高校毕业生规模历史新高。另一方面，需求与经济增长关系密切，随着经济增速下行压力增大，加之今年疫情、俄乌冲突等不确定性因素，高校毕业生供需矛盾增加带来的压力非常大。”

曾湘泉发现，2020年冠病疫情暴发后，高校毕业生选择“慢就业”的比例上升。所谓“慢就业”，指的是大学生毕业不马上就业，而是暂时选择深造、游学、支教、在家陪父母等。

曾湘泉说，更多毕业生主动退出劳动力市场，尽管现在仍有一些家庭条件较好的毕业生会选择“二战”考研、考公公务员，但现在研究生供给增加，就业也面临困难，这些都会推高当前的失业率。

当然，并非所有人都具备“慢就业”的先决条件，有家人支持、经济底气的应届毕业生，自然可选择暂缓求职，但若条件拮据，大学毕业需要立刻有经济来源的青年，则别无他选，必须硬着头皮在残酷的就业市场拼搏，即便最终找到的岗位并非自己心仪的。

即便选择“慢就业”，也只是暂缓终究要面临的挑战。无业几年后在进入求职市场，恐怕面临比今天更大的挑战。

中国国务院副总理胡春华4月7日在主持召开就业形势座谈会时说，当前，受疫情等因素影响，就业工作面临的形势复杂严峻。人社部门要会同有关部门，加快推进相关政策落地见效，及时解决企业面临的困难和问题。

中国大学毕业生就业难的问题是多元且复杂的，政策的实施即便能精准落实，也需要时间奏效；疫情防控、国际形势等变化恐怕也需要其他因素配合才能改善。而在这期间，青年就业难会传导到其他方面，例如中国生育率下降等问题。

“老汪财经日记”的评论谈及“慢就业”时写道：“你想想，如果你三十岁生娃，等到孩子研究生毕业，你都快退休了。而孩子步入职场，立足未稳，就立即面临结婚买房生子，一系列重压。这个社会能不焦虑吗，愿意结婚生娃的年轻人能不减少吗。更别说三娃政策了。”——如果孩子因找不到工作无法按时步入职场，问题恐怕更严峻。