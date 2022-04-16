中国多个互联网平台上线IP归属地展示功能

抖音、今日头条、快手及小红书等多个中国互联网平台相继公告称，将在个人主页等位置展示账号IP属地。

据21世纪经济报道消息，字节跳动旗下的今日头条和抖音两款产品昨天（4月15日）下午相继发布公告，称将在个人主页等位置展示账号IP属地。随后，快手、小红书也发布公告，宣布拟在个人主页等位置展示帐号IP归属地。

今日头条的公告称，相关功能即日起在网页版进行测试，并将根据测试情况逐步在其他场景全量上线。抖音则称相关功能会在4月底进行测试，未来也将根据测试情况逐步在其他场景全量上线。

据悉，今日头条、抖音展示的帐号IP属地均为用户最近一个月内最后一次发文或评论时的网络位置，境内展示到省（直辖市、自治区、特别行政区），境外展示到国家（地区）。而且帐号IP属地以运营商提供信息为准，相关展示不支持手动开启或关闭。

在公告中，今日头条和抖音均提出，展示账号IP属地是为了维护真实有序的讨论氛围，减少冒充热点事件当事人、恶意造谣、蹭流量等不良行为。快手则表示是为了防止部分网友在热点事件中出现蹭流量、传播不实信息、冒充当事人等干扰正常讨论的行为，小红书的公告也表示是为了维护真实互动的社区氛围，防治冒充热点事件当地网友造谣传谣的行为。

此前，微博已在今年3月宣布，因发现个别冒充当地网友发布和传播不实信息的行为，微博将上线“用户个人资料页展示近期发帖所在地”的功能。

报道引述互联网技术专家称，从技术角度，平台想要展示用户IP归属地并不难，因为互联网服务就是通过IP地址进行传输的，而且此前很多平台上会显示“某地网友”，也是通过IP归属地实现的。

但这项功能对于平台治理却有着重要意义，因为在频发的热点事件中，蹭流量的行为屡禁不止，还滋生出很多谣言，通过IP归属地至少可以对内容进行最初步的筛选，区分出哪些用户是真的处于热点事件发生地。

中国国家网信办今年3月公布2022年“清朗”系列专项行动任务，其中就包括打击网络谣言专项行动。专项行动提出将全面清理涉及政治经济、文化历史和民生科普等领域的谣言信息，打上标签、做出明示；压实网站平台主体责任，对敏感领域、敏感事件产生的各种信息加强识别；建立溯源机制，对首发、多发、情节严重的平台和账号，严肃追究相关责任等。

报道引述互联网人士说，展示IP归属地功能，未来有望成为互联网内容平台的标配。