孙春兰：动用一切力量和资源尽早实现社会面清零

中国国务院副总理孙春兰4月14日至15日在上海调研指导疫情防控工作时指出，坚定不移执行“动态清零”总方针，进一步采取更加彻底的综合防控措施，做实做细各项工作，动用一切力量和资源，尽早实现社会面清零，坚决打赢疫情防控攻坚战。

根据澎湃新闻报道，孙春兰在上海出席疫情防控专题会，研究下一步防控攻坚行动。她强调，要深入贯彻落实中共总书记习近平一系列重要指示精神，按照中共中央、国务院决策部署，坚定不移执行“动态清零”总方针，尽早实现社会面清零。

孙春兰说，当前上海疫情防控正处于关键阶段，要采取更迅速更坚决更有力的措施，推动疫情尽快出现拐点。要坚持全市“一盘棋”，对核酸筛查的组织、救治床位的使用、隔离房间的分配统一指挥调度，上下贯通、横向联动，把有限的资源用足用好。

孙春兰还说，要强化各级领导包保责任制，市包区、区包街镇、街镇包社区，把工作落下去，把责任担起来，及时协调解决实际问题。要从严从紧从细落实防疫措施，加快“采、送、检、报、转、收”各环节高效紧密衔接，完善以转运为中心的扁平化组织运行体系，进一步优化流调、转运、隔离、消杀等工作机制。要用心用情做好群众工作，扎实开展政策宣讲、知识科普、服务保障工作，引导市民群众遵守防疫规定，凝聚合力共同抗疫。她要求各级党组织要发挥战斗堡垒作用，中共党员要发挥先锋模范作用，咬紧牙关、坚持不懈、持续攻坚，确保各项措施落到实处，早日战胜疫情，恢复城市正常生产生活秩序。

孙春兰指出，两年多来，上海以强烈的担当精神承担了大量的人员物资入境工作，保障了客货运畅通，要将行之有效的好做法坚持下去，继续毫不放松抓好各环节工作，切实守好国门，确保运输物流畅通，保障城市核心功能正常运转。

