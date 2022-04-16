贾建成卸任中央军委联合参谋部作战局长

中国国务院办公厅发布的《关于成立第19届亚运会和第4届亚残运会工作领导小组的通知》显示，小组成员包括中央军委联合参谋部作战局局长曹青锋。这一消息意味着，贾建成已卸任中央军委联合参谋部作战局局长。

根据“政知圈”公号消息，现年59岁的贾建成是湖南益阳人，曾担任过原总参谋部作战部副部长等职务。

2018年3月，军方权威媒体披露，曾担任原总参谋部作战部副部长的贾建成已担任中央军委联合参谋部作战局局长。

在贾建成之前，担任中央军委联合参谋部作战局局长的是张践。公开资料显示，现年59岁的张践是湖南益阳人，他长期在原广州军区任职，曾任第42集团军参谋长、湖北省军区司令员，2014年调任海南省军区司令员。

据介绍，作战局是此轮军改中成立的中央军委联合参谋部下属机构。公开资料显示，中央军委联合参谋部主要履行作战筹划、指挥控制和作战指挥保障，研究拟制军事战略和军事需求，组织作战能力评估，组织指导联合训练、战备建设和日常战备工作等职能。

中央军委联合参谋部下设的机构除了作战局，还有战场环境保障局、信息通信局、导航局等。

此外，作战局下设的一个新的处室曾引发外界关注。2016年3月召开的一次国防部例行记者会上，国防部新闻局局长、国防部新闻发言人杨宇军就中央军委联合参谋部作战局成立“海外行动处”的相关问题回答提问。

杨宇军提到，在这轮改革中，在中央军委联合参谋部作战局成立了海外行动处，负责全军和武警部队海外非战争军事行动的筹划、准备与实施。

它的主要职能包括：统筹海外军事行动，协调组织国际维和、海外护航、国际救援、护侨撤侨以及相应的中外联演联训，建立与中央国家机关海外军事行动的协调机制，参与和组织海外军事行动领域的国际交流合作等。