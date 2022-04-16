邓炳强：迄今114人涉违香港国安法被控

香港保安局局长邓炳强昨日撰文说，《香港国安法》发挥强大震慑力，外部势力已见减退，鼓吹“港独”的情况不断减少，众多涉嫌危害国家安全的组织相继自行解散或停止运作，国家安全风险已经大为减少。截至目前，警方国安处共拘捕182人涉嫌从事危害国家安全的行为，当中114人已被检控。另有五家公司也因涉嫌干犯危害国家安全罪行被检控。

根据《星岛日报》报道，昨日是“全民国家安全教育日”。邓炳强在文章中说， 自《香港国安法》实施以来，保安局和警务处连同其他纪律部队积极依法采取多项执法行动，被捕人士包括危害国家安全领头人物黎智英及相关同谋人。

邓炳强说，多年来荼毒香港市民的洗脑机器《苹果日报》也停止运作，壹传媒集团被法庭正式颁令清盘，上述的执法行动，有效制止有关人士继续滥用新闻自由，以图反中乱港、危害国家安全和破坏社会稳定。

邓炳强还说，警方国安处已拘捕涉嫌串谋通过“35+”计划操控选举的多名涉案人士；而就“支联会”涉嫌干犯危害国家安全罪行，政府控告支联会及三人“煽动他人颠覆国家政权”罪，冻结“支联会”资产，行政长官会同行政会议行使权力，命令公司注册处处长将“支联会”从公司登记册中剔除，“支联会”已告解散。

他指出，虽然《香港国安法》实施遏止“黑暴”、“港独”嚣张违法行为，但仍有部分“港独”分子死心不息，继续利用媒体、文化艺术、刊物等不同方式“软对抗”，执法部门已激活《刑事罪行条例》第九及十条，对作出具煽动意图的行为或发表煽动文字或刊物的人士採取行动。至今已拘捕34人，当中21人已被检控，一家公司亦因涉嫌干犯相关罪行被检控。

邓炳强说，《香港国安法》的实施是香港国家安全的转捩点，《香港国安法》对维护香港社会安全和稳定的成效有目共睹。当局会继续循多方面加强维护国家安全的工作，包括尽早完成《基本法》23条立法；加强国家安全、反恐情报系统及各纪律部队之间的协作；订立网络安全法例；继续透过宣传和教育以提高国家安全意识。他还透露，保安局正与教育局携手推展“2022年国家安全齐参与”计划，推动全港中、小学校的师生参与，让国家安全教育植根校园。