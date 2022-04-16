苏州升级防控：非必要不流动 所有小区封闭管理

苏州疫情联防联控指挥部今天发通知，决定今起，在吴江区、吴中区、相城区、姑苏区、苏州工业园区和虎丘区（苏州高新区）进一步升级疫情防控措施。包括非必要不流动，取消各类公众聚集性活动和堂食。所有居民小区、城中村、集宿区、产业园区实行封闭式管理，严格实行“一门一岗”，严格查验所有出入人员，外来人员和车辆非必须不得进入。

根据苏州发布微信公号消息，通知指出，苏州市在苏州火车站周边区域外来求职人员及关联人员中陆续发现阳性感染者。为迅速切断疫情传播链条，有效阻断蔓延态势，保障广大人民群众生命安全和身体健康，决定升级疫情防控措施。

防控措施包括非必要不流动，全面加强社会面管控，取消各类公众聚集性活动和堂食。电影院、棋牌室、健身房、网吧、KTV、游戏厅、酒吧等密闭场所继续关闭。市民自觉做到少出门、不串门、不扎堆、不聚集，规范佩戴口罩。广大市民非必要不离开苏州，确有特殊需要，凭24小时核酸检测阴性结果离开苏州。

同时，凡是可以居家办公的一律居家办公。不能居家办公的，出入办公场所一律凭24小时核酸检测阴性结果或当日核酸采样证明，主动配合测温、查验苏康码、行程卡、场所码。上述区域内各级机关、事业和国有企业人员，根据防疫工作需要，由组织统一安排支援疫情防控工作。

所有居民小区、城中村、集宿区、产业园区实行封闭式管理，严格实行“一门一岗”，严格查验所有出入人员，外来人员和车辆非必须不得进入。如有发现行程卡带星或苏康码异常人员，应第一时间报告所在社区（村）或单位。

所有旅馆（酒店）新入住人员必须持有24小时核酸检测阴性证明，已入住人员严格落实核酸每日一检。已备案的网约房全部关停，其他未经公安批准或主管部门备案的住宿单位一律关停。对无固定居所人员，由属地妥善安排，落实相应防控措施。

此外，全面加强公共交通管控，轨道交通、出租车（网约车）、公交车等严格实行测温、查验24小时核酸检测阴性结果或当日核酸采样证明，规范佩戴口罩等措施。

中国昨天新增确诊病例3896例。其中本土病例3867例，含上海3590例，吉林195例，黑龙江25例，广东24例，浙江9例，福建6例，山西5例，江苏4例，海南2例，青海2例，内蒙古1例，辽宁1例，山东1例，湖南1例，陕西1例。

昨天新增无症状感染者20895例，其中本土20813例，上海19923例，吉林437例，福建64例，云南56例，广西55例，江苏52例，安徽44例，湖北41例，辽宁27例，河南24例，山西19例，河北17例，广东13例，黑龙江9例，江西8例，浙江6例，山东5例，青海3例，新疆3例，兵团3例，内蒙古1例，海南1例，陕西1例，甘肃1例。

