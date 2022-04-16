【视频】中国神舟十三号返回舱成功着陆

据中国载人航天工程办公室消息，神舟十三号载人飞船已完成全部既定任务，撤离空间站核心舱组合体，返回东风着陆场。据新华社最新消息，飞船返回舱已在东风着陆场预定区域成功着陆，结束了为期六个月的太空之旅。三名航天员翟志刚、王亚平、叶光富目前已安全顺利出舱，身体状态良好。

三名航天员安全顺利出舱，身体状况良好。图为其中一名航天员翟志刚出舱。（新华社）

根据央视新闻报道，翟志刚今天上午出舱时微笑招手，称感觉非常良好。叶光富出舱后说，首次飞行就长达半年对自己来说是个考验，实现了飞天梦，自豪地向祖国报到。

三人组中唯一一名女性航天员王亚平出舱后表示，她想对女儿说“摘星星的妈妈回来了”。

据介绍，神舟十三号是目前中国在轨驻留时间最长的飞船，也是返回速度最快的飞船。此前，神舟十二号返回时绕飞地球11圈，历时一天多；而神舟十三号将首次实施绕地球5圈的快速返回方案，仅需几个小时。

神舟十三号载人飞船返回舱着陆瞬间。（央视新闻截图）

三名航天员在返回前还拍摄了短视频简短告别，并感谢中国人民的关心与关爱，感谢所有科研人员的大力支持和日夜陪伴。

据报道，三名航天员的平安返回，不仅意味着神舟十三号任务圆满结束，还有另一层重要意义：中国空间站关键技术验证阶段圆满收官。

建造空间站，解决有较大规模的、长期有人照料的空间应用问题，是中国载人航天工程“三步走”发展战略中第三步任务目标。2021年以来，中国载人航天工程已成功实施空间站关键技术验证阶段的五次飞行任务，神舟十三号飞行任务是第六次，也是这一阶段的最后一次。

（视频来源：中新社）