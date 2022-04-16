中国生物两款奥密克戎灭活疫苗获香港临床批件

中国国药集团中国生物消息，由国药集团中国生物北京生物制品研究所、武汉生物制品研究所研发的两款新型冠病病毒灭活疫苗（奥密克戎变异株，以下简称“O株”）获得香港大学及医管局港岛西医院联网研究伦理委员会的审查同意，以及香港药剂业及毒药管理局的临床试验批件，正式获准在香港开展冠病疫苗的序贯免疫临床研究。

根据澎湃新闻报道，中国生物方面表示，自奥密克戎疫情爆发以来，中国生物立即组织科研攻关团队，启动针对奥密克戎株疫苗的研发。所属北京生物制品研究所、武汉生物制品研究所全力以赴开展科研攻关，第一时间研发了BIBP-新型冠病病毒灭活疫苗（O株）、WIBP-新型冠状病毒灭活疫苗（O株)，两款疫苗均采用奥密克戎毒株接种于Vero细胞，经培养、灭活、纯化、氢氧化铝佐剂吸附制成。

疫苗研制成功后，中国生物积极与香港大学开展深度合作，第一时间向香港研究中心提交了伦理申请和临床试验申请，并分别于本月12日和本月13日顺利获得伦理批准和临床批件。

中国生物方面表示，下一步，中国生物将采用随机、双盲、队列研究的形式，在已完成两或三剂冠病疫苗接种的18岁及以上人群中进行序贯免疫临床研究，评价BIBP-新型冠状病毒灭活疫苗（O株）、WIBP-新型冠状病毒灭活疫苗（O株)两款疫苗的安全性和免疫原性。