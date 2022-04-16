哈尔滨银行原副董事长孙飞霞被查

据齐齐哈尔市纪委监委网站消息，哈尔滨银行股份有限公司原党委委员、副董事长、董事会秘书孙飞霞涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。



公开资料显示，现年52岁的孙飞霞是新疆乌鲁木齐人，1999年2月加入中国共产党，东北农业大学经济管理学院农业经济管理专业毕业，在职研究生学历，管理学博士学位，高级经济师。

孙飞霞自1993年7月参加工作以来，一直在哈尔滨银行（原名为哈尔滨市商业银行）任职。

1993年7月至1997年2月在当时还是哈尔滨城市信用联社的证券部股票任交易员。随着信用联社的发展，1997年2月，哈尔滨城市合作银行成立。隔年由哈尔滨城市合作银行改名为哈尔滨市商业银行。

孙飞霞1997年至2008年期间，在哈尔滨市商业银行股份有限公司先后担任清欠办综合员、法规处综合员、内审稽核部综合员、董事会办公室协理、办公室副主任、主任、董事会投资管理办公室主任等。

2007年11月经中国银监会批准，哈尔滨市商业银行更名为哈尔滨银行。孙飞霞开始担任哈尔滨银行股份有限公司董事会办公室主任、董事会投资管理办公室主任、董事会秘书、董事会办公室主任、村镇银行管理总部党委书记、总裁、副董事长、党委委员。

直至今年2月被免去哈尔滨银行股份有限公司党委委员职务，隔月再被免去哈尔滨银行股份有限公司副董事长、董事会秘书职务。

值得注意的是，黑龙江省纪委监委昨天消息，哈尔滨银行股份有限公司原党委委员、行长吕天君涉嫌严重违纪违法，目前也正接受纪律审查和监察调查。