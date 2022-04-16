上海正在医院治疗的重型患者有13例 均未接种疫苗

上海市卫生健康委一级巡视员吴乾渝今天（16日）介绍上海疫情最新情况时透露，正在医院治疗的重型患者13例，1例33岁，其余12例均为老年人，他们均伴有严重的基础性疾病以及高龄等高风险因素，均未接种冠病病毒疫苗。

根据澎湃新闻报道，吴乾渝说，上海昨天新增3590例冠病本土确诊病例和19923例本土无症状感染者。3590例本土确诊病例中，2311例在闭环隔离管控中发现，357例在相关风险人群核酸筛查中发现，922例为无症状感染者转归确诊病例。1万9923例本土无症状感染者中，1万9428例在闭环隔离管控中发现，495例在相关风险人群核酸筛查中发现。

吴乾渝介绍，在13例重型患者中，男性11例、女性2例，其中12例均为老年人，最小的70岁，最大的93岁。均伴有严重的基础性疾病以及高龄等高风险因素，均未接种冠病病毒疫苗。

截至今天上午9时，上海市本轮疫情已累计排查到在沪密切接触者32万7964人，均已落实管控，其中27万7971人核酸检测结果为阴性，其余正在检测中。已排查到在沪密接的密接12万4738人，均已落实管控，其中12万4412人核酸检测结果为阴性，其余正在检测中。

上海昨天本土病例出院969例、解除集中隔离医学观察1万9800例，他们将返回居住地接受健康监测。

吴乾渝在会上指出，要坚持“动态清零”总方针不犹豫不动摇，全力推进疫情社会面清零攻坚，进一步把就医配药等事关市民安康的民生保障工作做实做细做到位。昨天，上海下发了《关于进一步做好疫情防控期间全市医疗服务保障工作的通知》，疏通堵点、打通断点，千方百计保障好疫情期间群众急需的医疗服务需求。

