西安实行四天临时社会面管控

西安市疫情防控指挥部昨晚（15日）发布《关于实行临时社会面管控措施的通告》，要求全市小区（村）、单位人员非必要不外出；企事业单位保持正常运转，减少非必要外出和聚集，大型综合性商场、公众娱乐休闲场所等暂停开放。

西安市疫情防控指挥部办公室副主任、市政府副秘书长张峰虎今天对此解释说，实行四天临时社会面管控是为了在尽量不影响社会正常生产生活秩序的前提下，减小社会流动性，让生活节奏慢下来，聚集性活动停一停，与外来人员和物品接触少一些，快速把潜在的风险源都找出来。

根据“西安发布”官方微博消息，张峰虎在西安市政府新闻办召开的疫情防控工作新闻发布会上就临时社会面管控措施解释说，采取临时社会面管控，是针对本次疫情传播特点，为彻底斩断传播链，尽快排除风险，作出的必要安排。

他说，本次疫情为传染性极强的奥密克戎变异毒株，代际传播间隔短，传染性强，传播速度快，已经发生了社区传播，进一步加严社会面管控措施，减少人员流动，加强风险排查，是阻断疫情传播最为直接有效的措施。加之，本次疫情发现的社会面病例主要是货运物流从业人员，由于他们流动性大，与居民日常生活紧密相关，人传人、物传人的可能性同时存在，前期采取的区域性静态管理措施，难以保证有效覆盖所有潜在风险源，所以决定在全市范围实施临时社会面管控。

张峰虎还说，只实行四天临时社会面管控的考虑，主要是因为奥密克戎变异病毒的潜伏期多为三至七天。目前报告的最后一例社会面病例是4月13日发现、14日确诊的，为抓住这四天的窗口期，努力用最小代价实现最大的防控效果，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响，经综合研判，决定临时社会面管控措施执行到4月19日24时。

张峰虎说，实行临时社会面管控的主要目的，是为了在尽量不影响社会正常生产生活秩序的前提下，减小社会流动性，让生活节奏慢下来，聚集性活动停一停，与外来人员和物品接触少一些，快速把潜在的风险源都找出来，降低交叉感染的风险。实行临时社会面管控，不是不允许外出，也不是对各类场所一律关停，更不是城市停摆，而是坚持非必要不外出，尽量将个人活动范围缩小到居住地和工作单位之内。大型商业综合体、休闲娱乐场所、文化活动场所等人员密集性场所，采取暂停开放措施，也是为了在保证市民正常生活的同时，最大限度减小人员流动和聚集。在此期间，严格落实常态化疫情防控措施，小区（村）仍然可以有序进出，企事业单位继续正常运转，全市公共交通依然保持基本运力，与日常生活密切相关的超市、便利店、农贸市场、医疗机构、零售药店等正常营业，餐饮企业暂停堂食但能够提供外卖订餐服务。总之，核心是希望广大市民朋友，从疫情防控工作大局出发，对自己和家人负责，尽量减少非必要的外出和社交活动，降低病毒传播的机会和可能。

关于临时社会面管控期间的服务保障，张峰虎说，市疫情防控指挥部在制定临时社会面管控措施的同时，已经对在此期间的生产生活物资储备供应、居民就医用药、紧急医疗救护、水暖电气保障、突发情况处置等工作专门作了安排，目前全市市场物资供应平稳，请广大市民朋友不必恐慌和抢购囤积。社区一线的工作人员也已经组织了专门的志愿服务队伍，加强群众日常生活保障，特别是对一些独居老人、孕产妇、残疾人、慢性病患者等特殊人群，会持续加强关心关爱，帮助做好生活物品和药品需求收集、代购、配送等，广大市民朋友如有需求请及时与社区工作人员联系。

西安市疫情防控指挥部昨晚发布《关于实行临时社会面管控措施的通告》。通告称，自4月2日发现省外输入冠病阳性感染者以来，市疫情防控指挥部在保证社会不停摆的前提下，采取精准流调溯源，大数据分析比对，重点人群、重点行业及大范围核酸筛查相结合的办法处置疫情。

市疫情防控指挥部有关负责人表示，临时社会面管控不是“封城”，是在不影响正常生产生活秩序的前提下，进一步减少人员流动，降低交叉感染风险。市民群众非必要不外出，小区实行“一门进出”，市民群众在落实扫码、测温、登记、戴口罩措施后可以正常出入。

负责人还说，与居民生活密切相关的超市、便利店、农贸市场、医疗机构正常营业，但要严格落实通风消杀、扫码测温、佩戴口罩、一米线、预约、错峰、限流措施，空间狭小门店要做到人不进店。临时管控措施时间为4天，用最短的时间、最快的速度扑灭疫情“火星”，争取早日实现社会面动态清零。

上述通告称，截至昨天18时，西安市累计发现本土阳性感染者43例，其中社会面发现5例，最近1例社会面病例为4月13日发现。本轮疫情为传染性极强的奥密克戎变异毒株，社会面病例主要为货运物流从业人员，与市民群众日常生活联系紧密，社会流动性大，流调溯源困难，且人传人、物传人的可能性同时存在。针对以上情况，经综合研判，市疫情防控指挥部决定从4月16日0时至19日24时，实行临时性管控措施，在尽量不影响社会正常生产生活秩序的前提下，进一步减少人员流动，降低交叉感染风险，争取早日实现社会面动态清零。

通知要求，全市小区（村）、单位人员非必要不外出，一般在小区内活动。小区实行“一门进出”，安排专人、志愿者24小时值守，人员出入必须落实扫码、测温、登记、戴口罩等措施。到西安探亲访友、出差、旅游人员非必要不离开居住地，尽量减少外出活动。

企事业单位保持正常运转，减少非必要外出和聚集，鼓励支持员工居家办公、远程办公、在单位（经营场所）住宿，控制到办公场所工作人数，减少相互间接触，做好通风、消毒等工作。与外来人员接触，要切实做好防护。主城区中小学校、托幼机构，除高三、初三毕业年级外，其他年级实行线上教学。

大型综合性商场、公众娱乐休闲场所、人员聚集经营性场所、公共文化活动场所和农村集贸市场暂停开放。监所、福利院、养老机构等特殊场所封闭管理；各餐饮单位暂停堂食，严格落实扫码登记等制度，可提供到店自取、网络或电话等外卖订餐，实施“无接触式”配送服务；加强货运物流行业管理，严格落实各项防控措施；从严管控公共交通，降低上座率。出租车、网约车不出市运营，乘坐公共交通进站（上车）前扫健康码，出示48小时核酸检测阴性证明，乘坐地铁须扫车厢二维码；严控人员聚集，暂不举办大型会议、各类线下培训，严控群体性活动。实行“喜事缓办、丧事简办、宴会不办”。所有宗教活动场所（含民间信仰场所）暂时关闭，暂停一切宗教活动。

水电气暖等城市运转保障行业，需连续生产的企业单位，以及与居民生活密切相关的超市、便利店、农贸市场、医疗机构正常营业，严格落实通风消杀、扫码测温、佩戴口罩、一米线、预约、错峰、限流措施，空间狭小门店要做到人不进店；社区（村组）要加强群众日常生活保障服务，特别是对独居老人、孕产妇、残疾人、慢性病患者等特殊人群，要积极做好日常生活和就医用药等服务保障。

