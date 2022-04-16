农生文接替徐海荣任广西南宁市委书记

时隔五个月，中共广西南宁市委书记再调整。徐海荣不再主政南宁，广西党委常委、统战部长、自治区政协党组副书记农生文接任南宁市委书记。徐海荣去向有待公布。

据澎湃新闻报道，南宁市昨天（15日）下午召开全市领导干部会议，宣布广西壮族自治区党委关于南宁市委主要负责人职务调整的决定。

会上宣布，农生文任中共南宁市委委员、常委、书记，徐海荣不再担任中共南宁市委书记、常委、委员职务。

此番履新南宁市委书记前，农生文担任广西壮族自治区党委常委、统战部部长职务。

公开资料显示，现年57岁的农生文是广西天等人，他长期在广西壮族自治区内工作，曾任自治区民政厅副厅长、钦州市委常委、组织部部长，钦州市委副书记，自治区绩效考评领导小组办公室主任（正厅长级）等职，于2016年5月出任来宾市委书记。

去年11月，新一届中共广西党委常委班子选举产生，农生文位列其中，担任广西壮族自治区党委常委、统战部部长职务。

此番卸任南宁市委书记的徐海荣现年58岁，曾任重庆市委常委、宣传部部长、万州区委书记，新疆维吾尔自治区党委常委、纪委书记、乌鲁木齐市委书记等职。

他于去年10月跨省履新广西壮族自治区党委常委，并在去年11月新一届广西壮族自治区党委常委班子集体亮相时，获披露担任南宁市委书记职务。