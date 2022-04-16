李家超：希望现届政府任内完成政府架构重组 

香港特首选举唯一参选人、前政务司长李家超昨天首次透露政纲内容，称有意“接纳”并推行现届政府的架构重组方案。他今天（16日）说，希望在新一届政府正式上任前，现届政府可以在任内完成政府架构重组。

综合香港明报及香港01网站报道，李家超今早到访科学园，与创科业界交流，他说，知道大家关心他的政纲，他也相当重视，正在马不停蹄撰写政纲，将适当调整活动，尽快完成政纲向大众公布。

李家超还说，如能在新一届政府上任前完成架构重组，对于组织新班子会有很大帮助，他相信在任期内完成架构重组也是本届政府的计划。

目前距离新政府上任只有两个半月，李家超表示明白时间仓促，但对现届政府已做的准备工作很有信心。

香港行政长官林郑月娥在今年年初提出政府架构重组的新建议，政策局由目前的13个增至15个，包括新增“文化体育及旅游局”、将运输及房屋局将分拆成“房屋局”和“运输及物流局”，以及将民政事务局重组成“民政及青年事务局”等，现届政府的目标是在6月初前完成所有审批相关程序，让候任行政长官完成官员任命的工作。

李家超今早到访科学园时，先后在香港应用科技研究院及机械人技术促进中心参观。他说，要提升香港竞争力，科创是必然要素，相信工业化利用新科技可提高质量，能令“香港再起飞”。他稍后也会与团队研究在政纲上如何着墨。

李家超今天也到大埔与新界社团联会见面。李家超称，在会面中向新社联解释三大施政理念，对方也表示支持。

新社联会长梁志祥称，目前已有60名选委会投票给李家超，期望李家超成功当选后，可与地区团体继续合作。