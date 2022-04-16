吉林总结抗疫经验：动态清零须坚决执行不动摇

实现社会面清零的中国吉林省总结抗疫经验时强调，必须坚持“动态清零”总方针不犹豫不动摇，并称这是当前最经济最有效的办法。

据澎湃新闻报道，吉林省前天（14日）宣布实现社会面清零，吉林省委宣传部常务副部长张宝宗今天（16日）上午在该省疫情防控发布会上提到六个“必须”，他说，必须坚持中共的全面领导，把坚决打赢疫情防控阻击战歼灭战作为坚决拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的重大实践检验，任何时候任何情况下都不能含糊、都不能动摇。

张宝宗说，必须坚持“动态清零”总方针不犹豫不动摇，这是当前最经济最有效的办法，必须坚决执行到位、丝毫不能动摇，努力用最小的代价实现最大的防控效果。

此外，他也提到必须坚持人民至上、生命至上；必须坚持科学精准、以快制快；必须坚持实事求是、综合施策；必须坚持扁平化组织动员指挥体系，坚持全省“一盘棋”，实行省级领导包保责任制等。

吉林省委书记景俊海昨天在一场会议上也说，本轮疫情是吉林省常态化疫情防控以来遭遇的传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的突发公共卫生事件，省委、省政府坚持“动态清零”总方针不犹豫不动摇，团结带领全省人民与病毒较量，取得疫情防控阶段性成果。

景俊海还说，吉林疫情防控的生动实践，充分证明中央关于疫情防控策略方针完全正确，充分展现了中国共产党领导和中国特色社会主义制度的显著优势。