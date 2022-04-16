中国十多个市县4月以来因疫情采取封控措施

中国坚持动态清零的防疫方针，官媒报道称，最新统计显示，本月以来已有十多个市县区采取了不同程度的封控措施。

中国官媒《人民日报》下属的《健康时报》今天报道，据不完全统计，自4月以来，已有12个市县区因疫情采取封控措施。

江苏省苏州市自今日（4月16日）起在吴江区、吴中区、相城区、姑苏区、苏州工业园区和虎丘区（苏州高新区）升级疫情防控措施，加强社会面管控，非必要不流动，全面加强社会面管控。

陕西省西安市昨天通告称，从4月16日0时至19日24时，实行四天临时社会面管控，全市小区（村）、单位人员非必要不外出，一般在小区内活动。

西安市疫情防控指挥部办公室副主任、市政府副秘书长张峰虎今天强调，实行临时社会面管控措施不等于封城，临时社会面管控不是不允许外出，也不是对各类场所一律关停，更不是城市停摆，而是坚持非必要不外出，尽量将个人活动范围缩小到居住地和工作单位之内。在不影响正常生产生活秩序的前提下，进一步减少人员流动，降低交叉感染风险。

除苏州、西安外，还有浙江省金华兰溪市、哈尔滨市双城区、山西省太原清徐县、辽宁省鞍山市、海南省三亚市、广州市白云区、江苏省句容市、河北省邢台沙河市、江苏省徐州市等，均在进入4月以来采取了包括“临时性管制措施”“社会面管控”“封闭式管理”“社会面秩序管理”“全域封控管理”等不同范围、不同程度的封控措施。