上海发布工业企业复工复产指引

上海市针对本轮疫情的防控措施已对经济尤其是工业企业生产造成影响，该市发布指引，要求各区政府、街道、园区积极支持企业复工复产。

据上观新闻报道，上海市经济和信息化委员会昨天（16日）晚上发布了《上海市工业企业复工复产疫情防控指引》。

指引分为企业落实主体责任、实施场所分区分类管理、强化企业员工管理、加强物流管理和防疫物资储备、做好应急处置预案和工作保障五个部分。

在企业落实主体责任部分，要求企业成立疫情防控和生产经营工作专班，制定疫情防控和闭环管理方案；企业应当制定疫情防控和闭环管理方案，将方案报市/区疫情防控部门审批；实施双否决，对疫情防控不完善、安全生产不到位的企业，坚决不能复工复产。

在实施场所分区分类管理部分，要求企业按照厂区门口、生产区、生活区、卫生间及废物处理场地、公共空间等不同区域，实施分类管理；对不同区域实施不同的防疫标准，实现各区域之间的物理隔离，实行公共场所、住所“两点一线”管理。

在强化企业员工管理部分，要求企业实施全程封闭管理，不同班组员工之间做好无接触换班；做好全体员工的每日健康监测和登记，坚持一日两测，早上做抗原检测，晚上做核酸检测。

在加强物流管理和防疫物资储备部分，要求企业对生活物资进出厂区，要设置专用路线和固定场所，并与其他区域相隔离，供应商车辆司乘人员严格按照防疫要求进入厂区，企业安排固定人员进行接收、装卸、贮存、拆封、消毒等。

在企业做好应急处置预案和工作保障部分，要求企业一旦有突发情况，必须最大限度控制扩散和外溢，加强与属地政府沟通，建立阳性人员转运联络通道；各区政府和街镇、园区要积极支持企业复工复产，指导企业“一企一策”，做好核酸检测点设置和提供检测服务，并对防疫物资和生活物资保障提供托底服务。