中国证监会：滴滴退市与其他在美上市中概股无关

中国证券监督管理委员会强调，滴滴自主退市特定个案，与其他在美上市中概股无关，也与目前正在进行的中美审计监管合作磋商无关，不影响双方合作进程。

证监会昨晚（16日）在微信上就滴滴对外发布自美退市相关公告做出回应时说：“这是企业根据市场和自身情况作出的自主决策。证监会一贯坚持企业境外上市活动应当遵守上市地和经营地的法律法规和监管规则，要求上市公司切实保护投资者，尤其是中小投资者的合法权益。”

滴滴出行较早前在官网上公布，他们将在5月23日召开特别股东大会，以决定是否自愿将公司的美国存托股份（ADS）从纽约证券交易所中除牌。滴滴也说，为了更好地配合网络安全审核和整改措施，公司在完成退市前，不会申请在其他证券交易所上市。

滴滴去年12月公布，董事会允许公司展开与从纽交所除牌有关的必要程序，并寻求在香港上市。

不过，彭博社上个月引述知情人士报道，在无法满足中国国家互联网信息办公室针对敏感用户数据系统所提出的整改要求后，滴滴暂停与在港上市有关的准备工作。

滴滴出行6月30日赴美上市，两天后就被中国监管机构实施网络安全审查，要求其停止新用户注册。7月4日，应用商店被令下架滴滴出行应用。在这之后，滴滴企业版等另外25款“滴滴系”应用“存在严重违法违规收集使用个人信息问题”，被要求下架。