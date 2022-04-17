台媒：蒋万安台北市长参选市政白皮书以创新为主轴

台湾媒体披露，国民党立委蒋万安备战今年的台北市长选战，并已着手规划撰写参选市政白皮书。知情人士透露，市政白皮书将以创新为主轴。加速推动都市更新与将台北打造成大型新创实验场域，将是两大政策诉求。

据台湾《联合报》今天（17日）引述知情人士报道，前台北市长郝龙斌的市政府团队成员自3月起密集为蒋万安上课，帮蒋万安加速了解市政问题。此外，不少国民党台北市议员与马英九时期的前政府官员，是蒋万安擘划未来北市市政蓝图时过程的重要幕僚。

知情人士称，蒋万安目前仍在勤走基层，拜会地方里长请益，预估本周就会全市走完，之后会展开另一阶段的备战工作。

知情人士说，蒋万安正式宣布参选时间，会在国民党台北市议员初选完成后，届时包含市政白皮书与竞选看板也会逐一曝光。国民党台北市议员初选最后作业期程昨天底定，并将于5月7日完成各区市议员初选民调作业。

国民党台北市议员初选已如火如荼地进行，但蒋万安至今并没有帮任何新人加持，引发党内质疑他并非适格母鸡。知情人士解释，正因蒋万安争取要担任年底市长选举这只母鸡，若涉入现在市议员小鸡初选，恐顾此失彼，也不利后续整合，所以才保持中立，但蒋万安一直很关心党内青年的发展。

另一方面，亲民党党务人士透露，亲民党原则上支持来自亲民党的台北副市长黄珊珊参选，但最后仍要由党主席宋楚瑜拍板。黄珊珊2019年担任副市长，辅佐台湾民众党籍市长柯文哲。