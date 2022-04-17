著名学者饶毅：疫情期间不宜强行派送未经证明中药

对于有上海市民反映疫情期间相当一部分物流力量用于派发“连花清瘟”等中药一事，中国著名学者饶毅发文说，疫情期间不容假药趁火打劫，不宜强行派送未经证明中药。

担任北京大学教授、北京生命科学研究所资深研究员的饶毅今天（17日）在其博客上写道，无论是中国药物还是外国药物，都必须被证明有足够治疗作用、副作用在可以容忍的范围之内，才能用于中国人民，否则是不负责任，甚至被小人钻空子牟利。

饶毅说，冠病疫情肆虐的地区，物资调配工作紧张，人民需要的食品、药品都难以保证百分之百按时到达群众手中。在这样的情况下，如果强制性派发预防或治疗冠病的药品，一定要严格检验，不能让伪劣产品顶着任何帽子——包括“中药”的帽子——被强行派发给群众。

饶毅说，如果“连花清瘟”从未被严格证明有效，那么强行派送就害了等待必需物资和药品的群众。

中国医学网站“丁香医生”也发文称，从官方、临床、药物研发三个维度，目前都无法找到有效证据支持连花清瘟可以预防冠病。

“丁香医生”的文章称，连花清瘟不能预防冠病，对于想要预防冠病的普通健康人来说，服用收益为零。还有一些民众抱着“吃了总没坏处”的想法服用，然而，这样做可能会带来副作用。

文章指出，一种不能预防冠病的药物，被大批量发放给没有感染的健康人，这本身就是不应该发生的事情。如果真如一些报道中所说，为了这些药物的运输发放，还占用了其他物资的运力，就更不合理。

上海网友最近纷纷发帖，晒出自己家收到的很多盒连花清瘟。有阿里旗下盒马公司的司机发文称，口罩、防护服和连花清瘟是疫情下规定配送的必备品，连花清瘟就占用了他们三分之一左右的运力。

据新浪财经此前报道，今年以来，连花清瘟的生产企业以岭药业股价已经上涨了104.03%。