澳外长指所中安全协议草案缺乏透明度

澳大利亚外交部长佩恩指所罗门群岛与中国之间的安全协议草案缺乏透明度，并对此表达关切。

据彭博社报道，佩恩今天（17日）接受当地电视台的访问时说，此事应该是在太平洋岛国论坛环境下要讨论的课题，并称太平洋大家庭是应对地区安全问题的最适合方法。

澳大利亚已公开要求所罗门群岛放弃上诉协议。据报道，该协议将为中国军舰提供区域安全港，并允许中国军方在所国发生骚乱时前往所罗门群岛。

所罗门总理索加瓦雷（Manasseh Sogavare）曾说，该国不会允许中国在所国建造军事基地。佩恩认为，索加瓦雷的言论是非常重要的保证，并称即使所罗门群岛与中国签署上述协议，澳洲将继续在安全领域与所罗门群岛展开合作。

中国外交部上个月30日曾强调，中所开展安全合作基于相互平等、互利共赢的原则，是中所全面合作的应有之义，也是两个主权独立国家的正当权利，符合国际法和国际惯例，不容外部干涉。

外交部发言人汪文斌当时在例行记者会上说，中所签署安全合作协议旨在深化双方在维护社会秩序、保护人民生命和财产安全、人道主义援助、自然灾害应对等领域合作，有利于维护所社会稳定，有利于促进地区和平稳定，有利于增进地区国家共同利益。

汪文斌说，中所安全合作不针对任何第三方，与所同其他国家合作互不冲突，可对地区现有合作机制形成有益补充，并强调太平洋岛国是国际合作的大舞台，不是哪个国家的后院，更不是大国博弈的竞技场，呼吁有关方面客观理性看待中所安全合作，停止发表不负责任的言论。