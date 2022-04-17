中国驻纽约总领事：即使是竞争也不应玩鱿鱼游戏

中国驻纽约总领事黄屏认为，中美两国的合作面远大于竞争面，即使是竞争，双方也应该进行你追我赶、共同提高的田径比赛，而不要玩尔虞我诈、你死我活的鱿鱼游戏。

据中国驻纽约总领馆网站公布的演讲稿，黄屏昨天（16日）在哈佛中国论坛致辞时，引述中国国家主席习近平与美国总统拜登去年11月视频会晤时的发言内容说，未来50年，国际关系中最重要的事情是中美必须找到正确的相处之道。中美虽存在竞争，但合作面远大于竞争面，而且很多方面是在合作中实现了各自国际竞争力的飞跃。“我们应该‘不学蜘蛛各结网，要学蜜蜂共酿蜜’。”

他呼吁中美双方展现大国责任担当，加强在抗击疫情、复苏经济、应对气候变化及地区热点问题上的沟通协调，为世界和平与发展多作贡献。

黄屏认为，美国社会一直提倡多元和包容的精神，但也有一些思想狭隘的人却很难接受与自身历史、文化和制度不同的国家，总是对别人指指点点，想要改造其他国家。中国希望美国尊重中国自主选择的道路，容纳一个和平繁荣的中国。

他坦言，中美存在矛盾分歧在所难免，但双方要妥善管控，不能让分歧主导两国关系。

黄屏也说，台湾问题事关中国主权和领土完整，涉及中国核心利益，如果处理不好，可能对两国关系带来颠覆性影响，希望美方务必谨慎妥善处理相关问题。

同样出席哈佛中国论坛的中国驻美大使秦刚则说：“当前中美关系却面临严峻复杂的局面，误解误判的乌云在聚积，所谓‘新冷战’的坚冰在凝结。这其中的原因是什么？中美关系的出路在哪里？双方如何找到新的相处之道？这些都是举世瞩目的世纪之问。”

据中国驻美使馆网站公布的致辞稿，秦刚呼吁打破误解偏见固化成的所谓“一般常识”，打破当前不符合两国利益、背离两国民意的僵冷局面。